مشکلی در تامین برق وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی درباره اثر گرد و غبار موجود در هوا بر روی شبکههای برق اظهار داشت: طراحی شبکه برق با توجه به این نوع آلودگی انجام میشود.
وی ادامه داد: اما این نوع طراحی برای همه کشور نیست که اگر گرد و خاک از یک میزان بیشتر شد شبکه تابآوری لازم را داشته باشد.
سخنگوی صنعت برق گفت: اما در استانهایی که در معرض گرد و غبار قرار و هوای شرجی و رطوبتی دارند و یا در شرایطی قرار گیرند که امکان داشته باشد عایقهای شبکه به عنوان رسانا عمل کنند، در سالهای اخیر توانستهایم تعداد زیادی از مقره ها را تعویض کنیم.
رجبی مشهدی افزود: همچنین از پوششهای آب گریز استفاده شده تا شرایط عایقها و مقره ها در شرایط ایده آل باقی بمانند.
وی ادامه داد: پیش بینی شده از میزان آلایندگی تا ساعات دیگر کاسته شود و امید است روزهای آینده شرایط بهتر باشد تا مشکلی ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: اکنون شبکه برق در شرایط پایدار قرار دارد و مشکلی در تأمین برق نیست.
رجبی مشهدی افزود: نیازی نیست مشترکان در این شرایط اقدامی برای وسایل برقی خود کنند البته همواره صرفهجویی را مد نظر قرار دهند.
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