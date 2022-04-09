مشکلی در تامین برق وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی درباره اثر گرد و غبار موجود در هوا بر روی شبکه‌های برق اظهار داشت: طراحی شبکه برق با توجه به این نوع آلودگی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اما این نوع طراحی برای همه کشور نیست که اگر گرد و خاک از یک میزان بیشتر شد شبکه تاب‌آوری لازم را داشته باشد.

سخنگوی صنعت برق گفت: اما در استان‌هایی که در معرض گرد و غبار قرار و هوای شرجی و رطوبتی دارند و یا در شرایطی قرار گیرند که امکان داشته باشد عایق‌های شبکه به عنوان رسانا عمل کنند، در سال‌های اخیر توانسته‌ایم تعداد زیادی از مقره ها را تعویض کنیم.

رجبی مشهدی افزود: همچنین از پوشش‌های آب گریز استفاده شده تا شرایط عایق‌ها و مقره ها در شرایط ایده آل باقی بمانند.

وی ادامه داد: پیش بینی شده از میزان آلایندگی تا ساعات دیگر کاسته شود و امید است روزهای آینده شرایط بهتر باشد تا مشکلی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: اکنون شبکه برق در شرایط پایدار قرار دارد و مشکلی در تأمین برق نیست.

رجبی مشهدی افزود: نیازی نیست مشترکان در این شرایط اقدامی برای وسایل برقی خود کنند البته همواره صرفه‌جویی را مد نظر قرار دهند.