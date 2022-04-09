باید هویت شهر خلاق در اصفهان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی صبح شنبه در نشست هم اندیشی مدیران معاونت برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان با نماینده مجلس در خصوص وضعیت صنایع دستی و عضویت اصفهان در شبکه شهرهای خلاق اظهار داشت: ۲۰۰ رشته هنری در اصفهان وجود دارد که بعضی از آن‌ها از بین رفته است؛ چنین پدیده‌ای که میراث گذشتگان بوده در دنیا بی‌نظیر است. حال باید پرسید که چه ثروت‌آفرینی و ارزش‌آفرینی از این میراث شده است؟

وی افزود: صنایع دستی درآمدی برای هنرمند آن ایجاد نمی‌کند و اگرچه خود آن هنرمند با عشق و علاقه این شغل را ادامه می‌دهد، اما شاگردی از خود به‌جا نمی‌گذارد چون گردش مالی آن مانند بسیاری دیگر از رشته‌ها نیست و بدیهی است که انسان برای ادامه یک شغل به منفعت خود و آینده‌اش نگاه می‌کند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما رؤیای اصفهان نداریم و بچه‌هایی که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند، القایی از رؤیای آینده ندارند درحالی که کشورهایی که هیچ گذشته‌ای ندارند، آینده‌ای مطلوب برای فرزندان خود ساخته‌اند.

وی با بیان اینکه آینده اصفهان با فرونشست و آلودگی هوا عجین شده است، اضافه کرد: شهرها و استان‌های کشور اختیار لازم را ندارند و کشور به‌طور متمرکز اداره می‌شود درحالی که در اروپا دولت محلی کاملاً مستقل و با اختیارات زیاد است، بنابراین مشکلات در این فضا باید با تعامل حل شود.

اصلاح اختیارات شوراهای شهر و روستا در دستور کارمجلس است

وی با تاکید بر اینکه در مجلس دنبال اصلاح اختیارات شوراهای شهر و روستا هستیم، افزود: باید با تعامل میان مجلس و شورا کارها را پیش ببریم. برای احیای میراث تاریخی شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی نمی‌توانند به تنهایی کار کنند و باید در سطح استانداری و نمایندگان مجلس فعالیت‌ها دنبال شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: شهر خلاق نیز از همین دست موارد است که باید تعامل مشخص در آن محقق شود و بدانیم از هر دستگاهی چه خواسته‌ای داریم.

وی افزود: زحمات زیادی برای کسب عنوان شهر خلاق کشیده شده و باید هویت آن نیز تقویت شود تا بدین صورت تنها در حد اسم باقی نماند؛ باید میان شهری که این نام را دارد با شهری که ندارد تفاوت باشد.

گردشگری در اصفهان باید ۳۶۰ روزه باشد

طغیانی ادامه داد: اصفهان دو میلیون نفر جمعیت دارد یعنی اندازه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و باید به همان اندازه نیز از این ظرفیت استفاده کرد؛ کشورهای دیگر نداشته‌ها را به وجود می‌آورند، اما ما داشته‌ها را از بین می‌بریم و این ظرفیت هزاران ساله استفاده نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: گردشگری باید ۳۶۰ روزه باشد تا به معنای واقعی عمیق به آن نگاه شود و متناسب با نیازی که وجود دارد برنامه‌ریزی کند.

شهر خلاق را باید فارغ از کلیشه یونسکو در نظر گرفت

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: عنوان یونسکو در جای خود حائز اهمیت است اما شهر خلاق را باید فارغ از کلیشه یونسکو در نظر گرفت و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

همچنین سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در این نشست اظهار داشت: حوزه فعالیت اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری در چند زمینه نظام پیشنهادات، دبیرخانه شهر خلاق و تولید محتوا با هدف ترویج نوآوری در شهر و شهرداری است.

وی افزود: در نظام پیشنهادات هدف ایجاد زمینه ایده‌پردازی در شهر و شهرداری است تا از این طریق بتوان مسیر دریافت و مدیریت ایده‌ها را برای جامعه هدف که نخبگان، طبقه خلاق و تمام کسانی که می‌توانند ایده‌ای برای فرایندهای شهری داشته باشند تسهیل کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: در این راستا بهبود فرهنگ سازمانی، ارتقای روحیه کاری در راستای ترویج نوآوری و خلاقیت سازمانی و ارتقای مزایای اقتصادی ایده‌ها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند در سامانه ثبت پیشنهادات شهروندی ایده خود را ثبت کنند که برای بررسی به داوری گذاشته می‌شود؛ کارکنان نیز می‌توانند از طریق سامانه دیگری ایده‌های خود را مطرح کنند.

ابراهیمی گفت: در کنار سمینارهای آموزشی برای ارتقای پرسنل، رویداد ایده بذر در مناطق برگزار می‌شود تا کارکنان در انتقال بهتر ایده به مدیریت شهری کمک کنند؛ به‌طور مثال در منطقه یک ۲۰۳ ایده ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیشتر از طریق ایده‌کاپ‌ها، گام‌های مؤثری در حوزه پسماند، گردشگری، فرهنگ شهروندی و صرفه‌جویی در مصرف آب برداشته شده است.

اصفهان باید از توسعه صنعتی فاصله بگیرد

مرتضی نصوحی مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان در این نشست اظهار کرد: شبکه شهرهای خلاق، بخش مهمی از یک شهر گردشگری است اما این درحالی است که در کشور همچنان گردشگری سنتی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: یک سوم از رسته‌های صنایع دستی در اصفهان موجود بوده که می‌تواند یکی از پارادایم‌های توسعه پایدار باشد؛ مشاغلی که آلودگی زیست‌محیطی ایجاد نمی‌کند اما به اشتغال پایدار و آرامش شهر کمک می‌کند.

باید به تعداد رسته‌های صنایع دستی اصفهان افزوده شود

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: تاکنون در صنایع دستی کار ویژه‌ای انجام نشده و صرفاً محصولات این حوزه ارائه و از داشته‌های گذشته استفاده شده است بنابراین نیاز داریم که ایده‌های جدید بگیریم و بر تعداد رسته‌های صنایع دستی افزوده یا شاغلان این حوزه بیشتر شود.

نصوحی اظهار داشت: در کشور پاتوق انیمیشن نداریم و اگر این اتفاق بیافتد، صدها شغل ایجاد می‌شود که اتاق و رایانه نیاز دارد و آلودگی ندارد؛ اصفهان با ذوق هنری مردم آن، می‌تواند هاب خیلی از طراحی‌های فیلم و انیمیشن باشد. از سوی دیگر ارائه محصول در فضای مجازی نیاز به طراحی دارد، مدل‌های جدید تبلیغات نیز به همین شکل بنابراین اصفهان می‌تواند در این زمینه قطب طراحی باشد.

وی با تاکید بر اینکه اصفهان باید از توسعه صنعتی فاصله بگیرد و در مسیر تقویت توریسم داخلی و خارجی گام بردارد، اضافه کرد: مکتب تئاتر و سبک موسیقی اصفهان در حال کمرنگ شدن است؛ اکنون باید جدای از عضویت در شبکه شهرهای خلاق از این پیشینه ایده گرفت و آن را به حوزه‌های دیگر منتقل کرد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به مقوله «فناوری باز» گفت: اداره خلاقیت به دبیرخانه برگزاری مسابقات برای پیوند زدن گروه‌های تخصصی به مجموعه شهرداری تبدیل شده و به طور مثال در طراحی سازه‌ها، دیوارنگاره‌ها، سطل زباله، نیمکت‌ها، ایستگاههای اتوبوس و ورودی باغ گل‌ها از این پارادایم و از طریق برگزاری مسابقات استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که جوانان فارغ‌التحصیل فرصت اشتغال دائم را ندارند می‌توانند در این فرایند جای بگیرند.

ضعف در پرداختن به ایده‌های جدید در حوزه صنایع دستی

نصوحی با اشاره به ضعف در پرداختن به ایده‌های جدید در حوزه صنایع دستی، تصریح کرد: برای گردشگر خارجی وزن هدیه اهمیت دارد و نمی‌تواند هدیه کوچک مقیاس تهیه کند بنابراین از طریق نوآوری باز وکتورهای متناسب با خط آسمان سعی در تولید چنین صنایع دستی داریم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد فرهنگ آن گونه که باید موردتوجه قرار نگرفته است، گفت: ادبیات غنی فارسی می‌تواند به انیمیشن گره بخورد زیرا فرهنگ ایرانی به حدی است که می‌توانیم آن را به کشورهای خارجی به‌ویژه همسایگان صادر بکنیم به‌شرطی که عناصر آن نیز فراهم شود.

محسن معصومی، رئیس مرکز خلاقیت شهرداری اصفهان نیز در این نشست گفت: این مرکز حامی و آغازکننده اقدامات در زمینه بروز و رشد خلاقیت در شهر خواهد بود. و برای یکپارچه‌سازی اقدامات در خصوص شهر خلاق لازم است تا بسترهای آن مهیا شود و در این راستا، مرکز خلاقیت می‌تواند به عنوان دبیرخانه نقش‌آفرینی کند.