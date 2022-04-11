منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال برابر نساجی در جام حذفی و از مرحله یک چهارم نهایی اظهار داشت: نساجی در دو دیدار رفت و برگشت استقلال را متوقف کرد و سهم هر کدام از هر بازی یک امتیاز بود اما این بازی باید یک برنده داشته باشد. فرهاد مجیدی میداند که با بردن این دیدار با دو بازی دیگر میتواند قهرمانی را در جام حذفی به دست بیاورد. بنابراین باید از تمام داشتههایش استفاده کرده تا بتواند به قهرمانی برسد.
وی افزود: حسین حسینی این روزها نقطه اطمینان تیم استقلال شده است. او عملکرد فوق العاده ای در لیگ برتر داشته و بر روی او میتوان حساب ویژه ای در این دیدار باز کرد. نساجی هم بازیهای خوبی را در لیگ ارائه داده است. آنها هم تا این مرحله جام حذفی پیش آمده اند و نمیخواهند به راحتی از گردونه رقابتها حذف شوند. الهامی و یارانش به دنبال شگفتی سازی هستند و میخواهند با حذف استقلال یک گام به رسیدن به فینال جام حذفی نزدیک شوند.
رشیدی خاطرنشان کرد: شاید این بازی به وقتهای اضافه و حتی پنالتی کشیده شود. بنابراین هر تیمی که آمادگی و تمرکز داشته باشد میتواند برنده از زمین خارج شود.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی میتواند از گروه خود به مرحله بعد در جام جهانی صعود کند، گفت: برخلاف تمام کسانی که میگویند در گروه نسبتاً راحتی قرار گرفتیم باید بگویم ما هم در گروه سختی هستیم. تمام گروههای جام جهانی سخت هستند. تیمهایی که به جام جهانی راه پیدا میکنند با تمام قوا در این تورنمنت بزرگ شرکت میکنند. بنابراین گروه آسان یا نسبتاً آسانی وجود ندارد اما اگر بتوانیم با اردوهای مناسب و بازیهای تدارکاتی قوی داشته باشیم این شانس را داریم که از گروه خود به مرحله بعد صعود کنیم.
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