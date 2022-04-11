به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه در واکنش به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به این کشور، پیام اعتراضی را برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه سوریه در پیام خود خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد آورده است: حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سوریه هدفمند و سیستماتیک شده است. این حملات امنیت تمام منطقه را با مخاطره مواجه می‌سازد.

وی با بیان اینکه سوریه همواره نسبت به مخاطر و عواقب این مسأله هشدار داده است، تأکید کرد: حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی تهدیدی برای صلح بین الملل محسوب می‌شود. این حملات با قوانین بین المللی در تعارض آشکار است.

رئیس دستگاه دیپلماتیک سوریه عنوان کرد: عدم محکومیت حملات صهیونیست‌ها به سوریه توسط مجامع بین المللی موجب تشویق این رژیم به تداوم حملات شده است. عدم واکنش به تجاوزات صهیونیست‌ها به اراضی یک کشورِ دارای حاکمیت مستقل، اعتبار سازمان ملل متحد را زیر سوال برده است.

گفتنی است، اواخر روز شنبه بود که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملات تجاوزکارانه ای را به خاک سوریه ترتیب دادند. با این حال، پدافند هوایی سوریه بسیاری از موشک‌های شلیک شده از سوی صهیونیست‌ها را رهگیری و ساقط کرد.