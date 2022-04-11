مشارکت شهرداریهای آذربایجان غربی در جذب سرمایه گذار افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی اهمیت نقش سرمایه گذاری در شهرداری‌ها، هموارسازی مسیر سرمایه گذاری در استان را ضروری دانست و افزود: شهرداری‌ها با استفاده از پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف و سرمایه گذاری در این حوزه‌ها، می‌توانند درآمدزایی ثابت داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری‌ها در نوسازی امکانات و ماشین آلات حوزه مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها ضمن عقد تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، در حوزه گردشگری و مسیرهای مواصلاتی و مراکزی که شاهد تردد مسافرین هستند، سرمایه گذاری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین سدهای مستقر در شهرهای استان را ظرفیتی برای سرمایه گذاری و جذب گردشگر معرفی کرد و افزود: شهرداران با شناسایی ظرفیت‌ها، زمینه را برای جذب سرمایه گذار و در ادامه درآمدزایی از این سرمایه گذاری ها برای شهرداری و شهرها فراهم سازند.

رهبردین در ادامه از رصد مستمر عملکرد شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف بخصوص در بخش سرمایه گذاری خبر داد و تصریح کرد: سرمایه گذاری شهرداری‌ها باید بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده و همچنین آمارها و داده‌های بروز انجام پذیرد.

وی همچنین با تاکید بر توجه ویژه شهرداری‌ها به جذب سرمایه گذار، افزود: با جذب سرمایه گذار در حوزه‌هایی چون مدیریت پسماند و درآمدزایی از آن، می‌توان بخش بزرگی از هزینه شهرداری‌ها را تأمین کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه تاکید کرد: شهرداری‌ها به صورت ماهیانه ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف نیروی انسانی، پرداخت دستمزد، جذب سرمایه گذار و … هستند.

رهبردین در پایان با اعلام اینکه برنامه‌های مدون دستگاه‌ها و شهرداری‌ها باید عملیاتی و اجرایی شود، گفت: دولت سیزدهم یک دولت عملگرا بوده و با عمل گرایی مثبت مسئولان، می‌توان در مسیر امیدآفرینی در جامعه گام برداشت.