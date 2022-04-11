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۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۲۱:۰۷

فرماندار شهرستان آبیک:

ساماندهی مزار شهدای گمنام آمادگاه با تمام توان اجرا خواهد شد

ساماندهی مزار شهدای گمنام آمادگاه با تمام توان اجرا خواهد شد

آبیک - فرماندار شهرستان آبیک گفت: طرح المان گلزار شهدای آمادگاه نهایی شده و ساماندهی مزار شهدای گمنام آمادگاه با تمام توان اجرا خواهد شد.

حامد فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ساخت المان مزار شهدای گمنام کوی سازمانی آمادگاه ارتش در این شهر اظهار داشت: ساماندهی وضعیت گلزار شهدای گمنام، مطالبه به حق مردم و رسیدگی به آن وظیفه اصلی مسئولین است.

وی افزود: تمام تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان گام برداشتن در راستای اعتلای اهداف انقلاب اسلامی و شهدا است.

فرماندار شهرستان آبیک اضافه کرد: دستگاه یا سازمانی درخواست میزبانی از شهدای گمنام را دارند، متولی ساماندهی گلزار شهدا است که متأسفانه در این موضوع شاهد کوتاهی آمادگاه بوده‌ایم.

کد مطلب 5464896

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