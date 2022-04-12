آمریکا استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در اوکراین را زیرنظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون می‌گوید از نزدیک گزارش‌ها را در مورد اولین استفاده احتمالی روسیه از سلاح‌های شیمیایی در جنگ اوکراین را زیر نظر دارد.

«جان کربی»، سخنگوی پنتاگون دوشنبه شب در بیانیه‌ای گفت که نسبت به گزارش‌ها درباره حمله شیمیایی در شهر ماریوپل که به شدت تحت محاصره است، «عمیقاً نگران» است.

در بیانیه کربی آمده است: «در حال حاضر نمی‌توانیم تأیید کنیم و به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد.»

گردان آزوف، یک واحد نظامی ملی‌گرایان اوکراین است و اکنون برای حفاظت از بندر ماریوپل می‌جنگد، اواخر شب دوشنبه در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی خود گزارش داد که یک «ماده سمی» از یک پهپاد روسی در اوایل عصر همان روز پرتاب شده است.

گفته شده این ماده ناشناخته باعث نارسایی تنفسی و علائم دهلیزی و یک اختلال عصبی شده است.

«ایوانا کلیمپوش»، نماینده پارلمان اوکراین نیز با استناد به گزارش آزوف، این حمله را گزارش کرد و استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی را خط قرمز خواند که باید با اقدام بین المللی مقابله شود.

همچنین یک حساب توییتری تأیید شده متعلق به اداره ارتباطات استراتژیک نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که از سلاح‌های شیمیایی «علیه سربازان و غیرنظامیان اوکراینی در ماریوپول» استفاده شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

با این حال تا کنون هیچ مدرکی از طرف گردان آزوف برای تأیید حمله ادعایی شیمیایی ارائه نشده است.

اگرچه ناتو و رهبران غربی پیشتر هشدار داده بودند که روسیه احتمالاً در حال آماده شدن برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین است، اما مسکو برنامه استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده و در مقابل اوکراین را متهم به طراحی چنین حمله‌ای علیه نیروهای روسیه کرده است.