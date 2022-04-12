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۲۳ فروردین ۱۴۰۱، ۶:۵۲

پنتاگون:

آمریکا استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در اوکراین را زیرنظر دارد

آمریکا استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در اوکراین را زیرنظر دارد

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که گزارش ها درباره استفاده احتمالی از تسلیحات شیمیایی در جنگ اوکراین را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون می‌گوید از نزدیک گزارش‌ها را در مورد اولین استفاده احتمالی روسیه از سلاح‌های شیمیایی در جنگ اوکراین را زیر نظر دارد.

«جان کربی»، سخنگوی پنتاگون دوشنبه شب در بیانیه‌ای گفت که نسبت به گزارش‌ها درباره حمله شیمیایی در شهر ماریوپل که به شدت تحت محاصره است، «عمیقاً نگران» است.

در بیانیه کربی آمده است: «در حال حاضر نمی‌توانیم تأیید کنیم و به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد.»

گردان آزوف، یک واحد نظامی ملی‌گرایان اوکراین است و اکنون برای حفاظت از بندر ماریوپل می‌جنگد، اواخر شب دوشنبه در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی خود گزارش داد که یک «ماده سمی» از یک پهپاد روسی در اوایل عصر همان روز پرتاب شده است.

گفته شده این ماده ناشناخته باعث نارسایی تنفسی و علائم دهلیزی و یک اختلال عصبی شده است.

«ایوانا کلیمپوش»، نماینده پارلمان اوکراین نیز با استناد به گزارش آزوف، این حمله را گزارش کرد و استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی را خط قرمز خواند که باید با اقدام بین المللی مقابله شود.

همچنین یک حساب توییتری تأیید شده متعلق به اداره ارتباطات استراتژیک نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که از سلاح‌های شیمیایی «علیه سربازان و غیرنظامیان اوکراینی در ماریوپول» استفاده شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

با این حال تا کنون هیچ مدرکی از طرف گردان آزوف برای تأیید حمله ادعایی شیمیایی ارائه نشده است.

اگرچه ناتو و رهبران غربی پیشتر هشدار داده بودند که روسیه احتمالاً در حال آماده شدن برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین است، اما مسکو برنامه استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده و در مقابل اوکراین را متهم به طراحی چنین حمله‌ای علیه نیروهای روسیه کرده است.

کد مطلب 5465027

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    نظرات

    • GB ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
      0 0
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      آمریکا خود به همراه انگلیس پرچمدار عملیات پرچم دروغین در جهان است. عملیات کلاه سفید ها و استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان و متهم کردن ارتش سوریه با ساخت ویدیو ها و مستندهای دروغین، یا کشتن ندا آقاسلطان را هنوز فراموش نکرده ایم. آن‌ها همچنین در استودیو تصویر‌هایی از سر بریدن نشان دادند که مثلا
    • حميرا IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      0 0
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      جالبه نيروى دريايى امريكا ابهاى كشور خودش را با مواد شيميايى و سمى الوده ميكند كه باعث مسموميت هزاران نفر ميشود ، بمباران صربستان بمبهاى شيميايى كه امريكا در اختيار صدام گذاشته بود كه روى سر مردم ايران ريخته شود بمباران شيميايى در عراق زمان بوش و هزا ران استفاده هاى شيميايى در ابها و هواي دنيا

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