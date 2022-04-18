به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از پرواز هواپیماهای جنگی و شناسایی رژیم صهیونیستی در حریم هوایی نوار غزه خبر می‌دهند.

همچنین کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داده است که جنگنده‌های این رژیم حملاتی را در غرب خان یونس واقع در در جنوب نوار غزه انجام داده‌اند.

به نظر می‌رسد که حملات صورت گرفته از سوی جنگنده‌های صهیونیستی در صورت تائید، در واکنش به حمله موشکی مقاومت فلسطین در چند ساعت پیش از آن باشد.

ساعاتی پیش تر، منابع منطقه‌ای از به صدا درآمدن آژیر خطر در اطراف نوار غزه خبر دادند و همین منابع شلیک یک مجموعه موشک به سوی شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه را تائید کرده و گفتند سامانه گنبد آهنین اسرائیل از رهگیری موشک‌ها عاجز ماندند.

در عین حال رسانه‌های صهیونیست مدعی شدند سه موشک شلیک شده از غزه رهگیری شده است.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد یک موشک که از غزه شلیک شده بود به وسیله گنبد آهنین رهگیری و سرنگون شده است.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی گفتند پرتاب این موشک، اولین حمله از غزه به اسرائیل در هفت ماه گذشته به شمار می‌رود.

از سوی دیگر در خبری فوری منابع دیگری جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله راکتی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین را برعهده گرفت.

همزمان با شلیک موشک از نوارغزه به مناطق اشغالی، حسن لافی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی گفت: موشکی که شامگاه دوشنبه از نوار غزه پرتاب شد حاوی پیام‌های زیادی است. لافی تاکید کرد که اولین پیامی که این موشک حمل می‌کند این است که پیوند بین غزه، قدس و کرانه باختری یک رابطه جدایی ناپذیر است.

خبرگزاری صهیونیستی جورزالیم پست هم به نقل از منابع خود تائید کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی دوشنبه شب اهدافی در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

پایگاه اطلاع‌رسانی فلسطین نیز با انتشار خبری فوری اعلام کرد که گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه تعدادی موشک ضد هوایی علیه تجاوز جنگنده‌های صهیونیستی را شلیک کردند.