توضیحات خوانساری در مورد درآمدهای اتاق بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در سی و سومین نشست هیأت نمایندگان تهران که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: چند روز قبل گزارشی در یکی از روزنامهها منتشر شد و ادعا کرد ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گمشده است. اتاق بازرگانی ایران در این باره بیانیهای منتشر خواهد کرد اما من به مواردی در این باره اشاره میکنم که به اتاق تهران نیز مرتبط میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نمیدانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارشهایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده میشود. متأسفانه یک مبحث نسنجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا میشود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضائی این است که این ادعاها بررسی و شفافسازی شود.
وی گفت: نام یکی از شرکتهایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده ۹۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده اما در صورتهای مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شد که نشان میدهد شرکت چادرملو در سال ۱۳۹۶ (یعنی ۴ سال پیش) ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچگونه پرداختی نداشته است؛ ۹۰ میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی چادرملو کجا؟
خوانساری افزود: بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است زیرا این شرکتها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورتحسابها وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم ۷۵ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است در صورتی که کل پرداختی این شرکت ۷۲۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ بوده و در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچگونه پرداختی نداشته است.
وی گفت: شرایط مابقی ۴۰ شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت این است که آدم نمیداند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت میگیرد؛ همه اینها لطمههای سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد میکند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچکسی پاسخگو نیستند.
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