پرسپولیس سبک تمرین کرد/ حامد لک همچنان غایب است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار دوستانه با نفت مسجدسلیمان امروز سبک و به مدت یک ساعت انجام شد.
در این تمرین بازیکنان بخشهای مختلفی مثل راندو، پاسکاری ترکیبی و شوتزنی به سمت دروازه را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ادامه دارد که همچنان با حضور هواداران و اهالی رسانه برای حضور در تمرین این تیم مخالفت میشود تا عکسهایی که از تلاش سرخها منتشر میشود تنها منبع تصویری ممکن در این زمینه باشد.
سرخپوشان در حالی تمرینات خود را پیگیری میکنند که خبری از حامد لک همچنان نیست. دروازهبان پرسپولیس که گفته میشود داود فنایی مربی دروازهبانهای تیم مخالف جدی و سر سخت اوست در تمرین امروز با چهر های کاملاً شاداب عکس گرفت تا نشان دهد نگرانی بابت نبود سنگربان پر حاشیه تیم ندارد.
نظر شما