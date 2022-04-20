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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۱۶

پرسپولیس سبک تمرین کرد/ حامد لک همچنان غایب است

پرسپولیس سبک تمرین کرد/ حامد لک همچنان غایب است

تمرین امروز عصر پرسپولیس به دلیل برگزاری بازی تدارکاتی مقابل نفت مسجد سلیمان سبک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار دوستانه با نفت مسجدسلیمان امروز سبک و به مدت یک ساعت انجام شد.

در این تمرین بازیکنان بخش‌های مختلفی مثل راندو، پاس‌کاری ترکیبی و شوت‌زنی به سمت دروازه را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.

پرسپولیس سبک تمرین کرد/ حامد لک همچنان غایب است

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ادامه دارد که همچنان با حضور هواداران و اهالی رسانه برای حضور در تمرین این تیم مخالفت می‌شود تا عکس‌هایی که از تلاش سرخ‌ها منتشر می‌شود تنها منبع تصویری ممکن در این زمینه باشد.

سرخپوشان در حالی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند که خبری از حامد لک همچنان نیست. دروازه‌بان پرسپولیس که گفته می‌شود داود فنایی مربی دروازه‌بان‌های تیم مخالف جدی و سر سخت اوست در تمرین امروز با چهر های کاملاً شاداب عکس گرفت تا نشان دهد نگرانی بابت نبود سنگربان پر حاشیه تیم ندارد.

پرسپولیس سبک تمرین کرد/ حامد لک همچنان غایب است

کد مطلب 5471874

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    نظرات

    • ستایش هستم عاشق پرسپولیس ❤و دروازه بان حامد لک IR ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نه من مخالف چون من یکی از هواداران تیم پرسپولیس ❤هستم ولی حامد لک اگر در بازی های باقی مانده نباشد بازی های پرسپولیس ❤با باخت یا= از من که گفتن بود

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