راه اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مراسم بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی امروز (سه‌شنبه) با حضور دکتر مهدی اسلام‌پناه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی و دکتر علی خیرالدین معاون نوآوری و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) و انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، به صورت حضوری و مجازی به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد.

پیمان صالحی در این آیین با اشاره به اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف یک کشور اظهار داشت: با توجه به مسئولیتم در هشت سال گذشته در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری؛ با وجود ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان که با اکثر آنها از ابتدای شکل‌گیری همراه بوده‌ام، باید بگویم که هیچیک از محصولات به نتیجه نرسیده مگر آنکه بر اساس یک پژوهش اصیل و دانش‌پایه شکل گرفته باشد.

وی تصریح کرد: هرگاه راجع به تجاری‌سازی و نقش آن در اقتصاد دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی و تولید صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که پایه همه این اتفاقات پژوهش‌های اصیلی است که توسط محققان، دانش پژوهان و سایر دست اندرکاران انجام می شود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه خوشبختانه در سال‌های گذشته اتفاقات خوبی در پژوهش‌های بنیادی صورت گرفته است، افزود: تا نتوانیم در مرزهای دانش حرکت کنیم؛ نخواهیم توانست در مرزهای فناوری قدم برداریم. تحقیقات ما در مرزهای دانش همواره پشتیبان ایجاد محصولات، فناوری ها و تجاری سازی ها بوده اند.

به گفته وی در همه دنیا یک نسبت بین تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، تحقیقات توسعه ای و تجاری‌سازی محصولات وجود دارد و باید شعی شود نسبت بین این تحقیقات در کشور کارآمد شود.

صالحی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: باید از تحقیقات بنیادی محصولات بیشتری به بازار عرضه کنیم و این ظرفیتی است که باید در کشور ایجاد شود؛ این امر وظیفه افرادی است که در حوزه پژوهش و فناوری مسئولیت دارند.

وی با بیان اینکه هرگاه بخواهیم امر تجاری‌سازی صورت گیرد باید محصولی تولید کنیم که توسط مراجع استاندارد تایید شود افزود: اصل آن است که چطور بتوانیم محصولی تولید کنیم که از ویژگی و عملکردی خاص برخوردار باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با مهم خواندن امر تجهیزات آزمایشگاهی بیان کرد: نمی‌توانیم محصولی را بدون تجهیزات آزمایشگاهی تایید کنیم و این امر اهمیت تجهیزات را بیش از پیش روشن خواهد کرد. به عبارتی هیچ تحقیق و محصولی نخواهد بود مگر با وجود تجهیزاتی که باید مدرن باشند.

وی افزود: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بودجه‌هایی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در نظر گرفته شده است. در کشور ما تجهیزات آزمایشگاهی فراوانی وجود دارد اما شاید به صورت بهینه از برخی از این تجهیزات استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: تجهیزات آزمایشگاهی به خودی خود نمی‌توانند پاسخگوی نیازها باشند و قطعاً نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده نیز دارای اهمیت است.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: با توجه به مصوباتی که در حال آماده شدن است برای اولین جلسه شورای عالی عتف که انشاالله با حضور رئیس جمهوری تشکیل خواهد شد طرح شبکه ملی آزمایشگاهی کشور مورد تصویب شورای عالی عتف قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی آزمایشگاهی کشور طرحی است که کلیه تجهیزاتی که در کشور خدمات آزمایشگاهی انجام می‌دهند در یک بستر شبکه ملی قرار خواهند گرفت.

صالحی افزود: در این راستا هماهنگی لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده و به زودی جلسه ای نیز با سازمان ملی استاندارد برگزار خواهیم کرد.

دبیرکل شورای عالی عتف بیان کرد: منابع مالی شبکه ملی آزمایشگاهی کشور برای نگهداری تجهیزات، تعمیرات، استفاده بهینه و گرفتن مجوزها پیش‌بینی شده است.

وی یکی از ویژگی‌های شبکه ملی آزمایشگاهی کشور را بحث آمایشی دانست و افزود: با راه اندازی این شبکه متوجه خواهیم شد که در چه استان و چه مناطقی از کشور نیاز به چه دستگاه هایی داریم.