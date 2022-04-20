مراسم احیای شب های قدر در مصلی اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری برنامه‌های شب قدر در اردبیل اعلام کرد؛ مراسم احیای شب‌های پرفضیلت قدر در ساعت ۲۲:۳۰ به دنبال اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله عاملی در محل مصلی شاهد آغاز این مراسم خواهیم بود.

در این اطلاعیه آمده است؛ سخنرانی در شب اول قدر از ساعت ۲۳:۱۵ شروع و ساعت ۲۴ شب مراسم اصلی احیای شب قدر با امام جمعه اردبیل برگزار می‌شود.

همراه داشتن مهر شخصی، قرآن و کتاب دعا، سجاده و زیر اندار و ماسک و لباس گرم را برای حضور در این مراسم ضروری اعلام شده است.

همچنین قرار است برنامه به صورت زنده از شبکه‌های استانی، ملی و برون مرزی، همچنین شبکه‌های مجازی پخش شود که مؤمنان و روزه داران مستقر در منازل نیز می‌توانند از برنامه‌های این شب‌های معنوی و پرفضیلت استفاده کنند.

هماهنگی‌های لازم برای ایاب و ذهاب مؤمنین روزه دار و شب زنده داران از میادین اصلی شهر توسط شرکت اتوبوسرانی شهرداری اردبیل انجام شده است.