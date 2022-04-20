عرضه تره بار در اهواز یکپارچه شود/ عرضه مرغ در خوزستان ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید حسینی نژاد شامگاه سه‌شنبه در دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار اهواز که با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بیان کرد: بر خلاف سایر کلان شهرهای کشور در اهواز بازار روز وجود ندارد تا مردم میوه و تره بار را با قیمت مناسب تهیه کنند، تفاوت قیمت میوه و تره بار بین بازار و میادین میوه و تره بار بسیار زیاد است.

وی با اشاره به روند بسیار خوب تولید مرغ در ماه‌های اخیر در استان افزود: با وجود تولید بسیار مناسب مرغ در استان اما همچنان روند عرضه مرغ بسیار ضعیف است.

حسینی نژاد با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی برای علت یابی نبود عرضه مناسب مرغ در استان بیان کرد: باید گزارش کاملی از مرغداری‌ها تهیه شود که چرا با وجود افزایش جوجه ریزی همچنان با کمبود مرغ در استان مواجه هستیم.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار کرد: به عنوان مثال در بهمن ماه پارسال ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام گرفت که با وجود تولید مازاد نیاز استان، همچنان با کمبود مرغ در استان مواجه بودیم و از سایر استان‌ها مرغ وارد خوزستان شد، باید مشخص شود این میزان مرغ تولید شده به کجا رفته است.