به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی از استقرار ۲۰ دستگاه آمبولانس همزمان با شب‌های قدر در اطراف حرم مطهر رضوی خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی با سامانه MCMC و مرکز کنترل ترافیک برای رصد مسیرهای منتهی به مراکز درمانی و هماهنگی با مدیریت بحران از دیگر اقداماتی است که برای ارائه خدمت در شب‌های قدر انجام می‌شود.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آماده باش اتوبوس آمبولانس و هماهنگی برای استفاده از دو دستگاه موتورلانس از سایر اقدامات ویژه شب‌های قدر از سوی اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی برای شب‌های قدر است.

وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از افزایش بیماران در شب قدر اعلام نشده است اما به دلیل ازدحام جمعیت در این شب‌های با فضیلت اقدامات فوری اورژانس مورد نیاز است.

یزدانی افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم شب‌های قدر از اهمیت بالایی در حفظ سلامت مردم برخوردار است.