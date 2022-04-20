به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی از استقرار ۲۰ دستگاه آمبولانس همزمان با شبهای قدر در اطراف حرم مطهر رضوی خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی با سامانه MCMC و مرکز کنترل ترافیک برای رصد مسیرهای منتهی به مراکز درمانی و هماهنگی با مدیریت بحران از دیگر اقداماتی است که برای ارائه خدمت در شبهای قدر انجام میشود.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آماده باش اتوبوس آمبولانس و هماهنگی برای استفاده از دو دستگاه موتورلانس از سایر اقدامات ویژه شبهای قدر از سوی اورژانس پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی برای شبهای قدر است.
وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از افزایش بیماران در شب قدر اعلام نشده است اما به دلیل ازدحام جمعیت در این شبهای با فضیلت اقدامات فوری اورژانس مورد نیاز است.
یزدانی افزود: رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراسم شبهای قدر از اهمیت بالایی در حفظ سلامت مردم برخوردار است.
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