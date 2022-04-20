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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸

همزمان با شب‌های قدر؛

۲۰ دستگاه آمبولانس در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر می‌شوند

۲۰ دستگاه آمبولانس در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر می‌شوند

مشهد ـ رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همزمان با شب‌های قدر، ۲۰ دستگاه آمبولانس در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی از استقرار ۲۰ دستگاه آمبولانس همزمان با شب‌های قدر در اطراف حرم مطهر رضوی خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی با سامانه MCMC و مرکز کنترل ترافیک برای رصد مسیرهای منتهی به مراکز درمانی و هماهنگی با مدیریت بحران از دیگر اقداماتی است که برای ارائه خدمت در شب‌های قدر انجام می‌شود.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آماده باش اتوبوس آمبولانس و هماهنگی برای استفاده از دو دستگاه موتورلانس از سایر اقدامات ویژه شب‌های قدر از سوی اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی برای شب‌های قدر است.

وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از افزایش بیماران در شب قدر اعلام نشده است اما به دلیل ازدحام جمعیت در این شب‌های با فضیلت اقدامات فوری اورژانس مورد نیاز است.

یزدانی افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم شب‌های قدر از اهمیت بالایی در حفظ سلامت مردم برخوردار است.

کد مطلب 5471461

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