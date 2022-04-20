دریافت راهنمای خدمات چک با ارسال پیامک خالی به سرشمار ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬ مصطفی قمری وفا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ‏پیامک خالی بفرستید به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ تا راهنمای خدمات چک را دریافت کنید. بعد می‌توانید از هر خدمتی شامل ثبت، تأیید، انتقال، انواع استعلام (وضعیت چک و صادرکننده آن) و معرفی شماره تلفن برای اطلاع از ثبت چک بنام شما استفاده کنید.

براساس این گزارش، اگر فردی می‌خواهد از ثبت و انتقال چک به نام خود مطلع شود می‌تواند شماره تلفن همراه خود را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ معرفی کند.

برای معرفی باید صادرکننده یا ذینفع چک باشید. صادر کننده چک باید متن شناسه صیادی یا کد ملی *۱*۲*۱ را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند و ذینفع چک نیز باید متن شناسه صیادی یا کد ملی *۲*۲*۱ را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند.

در واقع ثبت نامه برای دریافت پیامک اطلاع‌رسانی برای کسانی که یک بار فرآیند استعلام چک را انجام دهند انجام می‌شود تنها باید یک بار شماره خود را معرفی کنید و از این پس هر چکی که به نام شما ثبت یا منتقل شود پیامک ارسال می‌شود که چکی با مشخصات مذکور به نام شما ثبت شده و فرد می‌تواند با مراجعه به کانال‌های قابل دسترسی به سامانه صیاد همچون اینترنت بانک، همراه بانک، اپ‌های پرداخت، خودپردازهای بانک‌ها و یا از طریق پیامک آن را تأیید کنید.

چنانچه متن پیامی که باید معرفی کنید را فراموش کردید کافی است سرشماره را به خاطر داشته باشید و پیامک هر چند اشتباه را ارسال کنید و در پاسخ پیام شما را راهنمایی می‌کند که چطور خدمات را دریافت کنید.