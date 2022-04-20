به گزارش خبرنگار مهر امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۸۱۸ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۸۶۱ واحدی عدد ۴۰۱ هزار و ۴۳۶ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما با ۱۸۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۷۱ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۴۰۶۲ واحد کاهش، عدد ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار واحد را تجربه کرد. در بورس تهران امروز ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۶۱۹ هزار و ۹۶ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۲ واحد کاهش به رقم ۲۰ هزار و ۷۶۳و احد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۲.۱۷۴ میلیارد تومان معامله شد.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران امروز فولاد مبارکه با ۶۶۲ واحد، پتروشیمی پارس با ۴۰۰ واحد و گروه سرمایه گذاری بانک ملی با ۳۶۹ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی شرکت‌های گسترش نفت و گاز پارسیان با ۵۵۹ واحد، پالایش نفت بندرعباس با ۴۳۸ واحد و پتروشیمی نوری با ۳۷۳ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، بورس تهران اگر چه شروع آخرین روز کاری خود در فروردین ماه ۱۴۰۱ را با روندی نزولی و افزایش غلبه عرضه بر تقاضا دنبال کرد اما در میانه دوم معاملات بازار همسو با تداوم حمایت بازار گردان‌های حقوقی و همچنین انتشار خبرهایی در گروه خودروئی ها دوباره خریدار پیدا کرد.

روند متعادل معاملات بازار در حالی است که اغلب معامله گران ترجیح می‌دهند با توجه به تصمیم‌های یک شبه دولت برای صنایع بورسی از جمله پتروشیمی‌ها با گام‌های محتاطانه در بازار گام بردارند هرچند که جذابیت قیمت‌ها در برخی نمادهای معاملاتی باعث شده تا گردش نسبی نقدینگی در بازار وجود داشته باشد.

در گروه خودروئی ها خبر واگذاری دارایی‌ها در " خگستر" از مجموعه شرکت‌های تابعه ایرانخودرو و همچنین برخی خبرهای تأیید نشده در گروه بهمن و سایپا باعث شده تا نگاه بورس بازها به این گروه همچنان ادامه دار باشد.

در گروه‌هایی متأثر از آزاد سازی ارز از جمله دارو، سیمان و غذایی ها و زراعت نیز همچنان تکاپوی نوسان گیران در حجم‌های محدود دیده می‌شود.

در مجموع اگر چه معاملات امروز بازار سهام نسبت به دیروز کم حجم تر بود اما جهت نماگرهای بورسی بخصوصی شاخص کل هم وزن نشان می‌دهد که همچنان خریداران حضور در کف بازار سهام را ترجیح می‌دهند.