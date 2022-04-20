شب های قدر بهترین زمان مقبولیت توبه و پذیرش استغفار است

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان تمرین تقوا و ماه نزول قرآن و فرصت بازسازی و جبران گذشته است.
وی با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان ماه رحمت و غفران الهی است، ادامه داد: در ماه مبارک رمضان عظمت و گستردگی رحمت بی پایان خداوند شامل بندگانش میشود که ماندگارترین و مهمترین مسئله به دست آوردن تقوای الهی است.
امام جمعه پارس آباد در خصوص شبهای قدر تصریح کرد: شبهای قدر فرصت طلایی برای توبه و پذیرش استغفار و همچنین بهترین زمان برای آرامش انسان با خداوند تبارک و تعالی است.
حجت الاسلام باقری بنابی عنوان کرد: مراسم عزاداری و احیای شب قدر همزمان با شب نوزدهم ماه رمضان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ساعت ۱۱:۳۰ شب در مکان مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی پارس آباد افزود: محفل انس با قرآن ساعت ۱۸:۳۰ امروز بههمراه افطاری ویژه آقایان در مکان حسینیه اعظم آقا ابوالفضل العباس برگزار خواهد شد.
نظر شما