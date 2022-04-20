به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، علی سرتیپی سخنگوی شورای راهبردی اکران از آخرین مصوبات این شورا خبر داد.

علی سرتیپی در رابطه با مصوبات جلسه این شورا که امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه برگزار شد گفت: با توجه به پایین آمدن کف فروش فیلم‌های «قدغن» و «گل به خودی»، فیلم‌های «لامینور» و «انفرادی» به ترتیب در گروه سینمای کوروش و مگامال به نمایش در می‌آیند.

وین افزود: سالن نارنجی از مجموعه شهر آفتاب شیراز به عنوان سرگروه هشتم به جرگه سرگروه‌ها اضافه شد و این گروه از همان تاریخ ۷ اردیبهشت با نمایش فیلم «مغز استخوان» کار خود را آغاز خواهد کرد.

سخنگوی شورای راهبردی اکران اضافه کرد: همچنین در مرحله بعد مقرر شد سینمای هویزه مشهد به جای سینمای بهمن تهران به عنوان سرگروه فعالیت کند و این امر که ۲ سینمای مهم شهرستان‌ها در کنار سینماهای شاخص تهران به عنوان سرگروه فعالیت خواهند کرد اتفاق خجسته و مبارکی است که انشالله ثمرات آن در رونق اکران امسال مشهود شود.

به گفته وی، با توجه به کثرت فیلم‌های متقاضی اکران در سال جاری، پیشنهاد استمهال نمایش فیلم‌ها در سینماهای سرگروه از سوی صاحبان آثار پذیرفته نخواهد شد.

سرتیپی اعلام کرد: با جمع بندی آیین نامه جدید و طبعاً، تشکیل شورای صنفی جدید، امور اجرایی اکران و تعیین فیلم‌های جدید، نظارت بر قراردادهای پخش کنندگان و سینماداران و سایر امور مرتبط براساس وظایف محوله در آیین نامه توسط شورای صنفی دنبال خواهد شد.

عضو شورای راهبردی اکران خبر داد: برای امکان برنامه‌ریزی بهتر صاحبان فیلم‌ها، دفاتر پخش و سینماها به ویژه سرگروه‌ها فیلم‌های «بدون قرار قبلی»، «هناس»، «بازیوو» و «والدین امانتی» (در ژانر کودک و نوجوان)، «چند می‌گیری گریه کنی ۲»، «روز ششم»، «بی صدا حلزون»، «علفزار»، «طلاخون» و «تی تی» می‌توانند برای اکران ۲ عید فطر و نوروز با سرگروه‌ها مذاکره کنند.

وی گفت: اما اگر فیلم دارای پروانه نمایش معتبر دیگری نیز در این ایام بتواند با یکی از سرگروه‌های ۸ گانه توافق کند، می‌تواند درخواست خود را به شورای راهبردی و یا شورای صنفی جدید ارایه کند.

سرتیپی اظهار کرد: بحث تعیین کف فروش جدید برای سرگروه‌ها با عنایت به قیمت جدید بلیط و ظرفیت‌های خوبی که سامانه سمفا در زمینه ارایه اطلاعات دقیق فروش و ضریب اشغال سینماها منتقل می‌کند، با شیوه جدید و نزدیک به رعایت انصاف و عدالت بیشتری در جلسات بعدی پس از تصویب آیین نامه مصوب می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: قطعاً با تشکیل شورای صنفی جدید، اکران فیلم‌ها در گروه آزاد نیز با توجه به آیین نامه مصوب جدید امکان پذیر می‌شود که این مورد نیز کمک شایانی برای افزایش کمی عناوین فیلم‌ها در اکران امسال خواهد بود.