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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۵۳

ذوالقدری خبر داد؛

شناسایی و انهدام شبکه ۱۹ نفره جعل اسناد هویتی و مسافرتی

شناسایی و انهدام شبکه ۱۹ نفره جعل اسناد هویتی و مسافرتی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه سازمان اطلاعات انتظامی کشور از شناسایی و انهدام شبکه ۱۹ نفره جعل امهار دولتی و اسناد هویتی و مسافرتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور اعلام کرد با تلاش مستمر، هوشیاری و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس مهاجرت و گذرنامه این سازمان، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین شبکه‌های حرفه‌ای جعل اسناد هویتی و مسافرتی و امهار دولتی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه سازمان اطلاعات انتظامی کشور در توضیح این مطلب عنوان کرد: این شبکه ۱۹ نفره که متشکل از ۴ نفر سر شبکه و ۱۵ نفر سایر اعضای آن بودند و برخی اتباع خارجی نیز در آن حضور داشتند به صورت گسترده در بیش از ۶ استان کشور فعالیت غیرقانونی خود را دنبال می‌کردند با ترفندها و شگردهای خاص و همچنین غصب عناوین دولتی و نظامی و … با همکاری برخی آژانس‌های مسافرتی متخلف و همچنین درج آگهی در سایت‌های معروف، اقدام به جذب افراد و اخذ مبالغ هنگفت از آنان و سپس ارائه مدارک جعلی به آنان می‌نمودند.

وی افزود: اکثر اعضای این شبکه گسترده در سطح کشور و رابطان آنها شناسایی و دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه‌های آنان مقادیر قابل توجهی امکانات و تجهیزات فنی، امهار، اسناد، گذرنامه و … کشف و ضبط و تعداد دو واحد آژانس گردشگری و یک واحد صنفی ساخت امهار جعلی با هماهنگی قضائی پلمب شد و در ادامه، تحقیقات از متهمان برای شناسایی سایر عوامل ادامه دارد.

در ادامه سردار ذوالقدری با تاکید بر برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان در فضای حقیقی و مجازی، از مردم درخواست کرد چنانچه اخبار و اطلاعاتی از اقدامات متخلفانه و مجرمانه افراد یا برخی گروه‌ها دارند با شماره ۱۱۰ پلیس تماس حاصل یا به یگان‌های سازمان اطلاعات در سراسر کشور مراجعه کنند.

کد مطلب 5471859

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