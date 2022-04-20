۴پاسگاه محیط بانی در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شهند روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به نامگذاری دوم اردیبهشت به نام زمین پاک با هدف افزایش توجهات به مسئله محیط زیست اظهار کرد: برگزاری کارگروه مدیریت پسماند، میز خدمت، پاکسازی نمادین روستای بند ارومیه، بازدید از سایت‌های دفع پسماند و واحدهای صنعتی و نواختن زنگ زمین پاک از جمله برنامه‌های است که در هفته زمین پاک برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پاسگاه‌های محیط بانی در مناطق گدار، قلعه قصاب، ضلع جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه و فسندوز میاندوآب در جهت تشدید حفاظت از مناطق تحت حفاظت در حال ساخت است.

شهند با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های اداره کل توجه ویژه به مناطق تحت مدیریت خود است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۶۷۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان به عنوان مناطق تحت مدیریتی در اختیار اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قرار گرفته و علاوه بر این پارک ملی دریاچه ارومیه، مراکان ماکو، میر آباد سردشت، فسندوز میاندوآب و گدار نقده نیز از جمله مناطق تحت مدیریتی در استان است.

سرپرست اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی اظهار کرد: دو پناهگاه حیات وحش، یک اثر ملی غار سهولان نیز جز مناطق تحت مدیریتی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان است.

شهند با اشاره به اینکه برای تمامی اراضی تحت مدیریتی حفاظت از محیط زیست سند کاداستر تهیه شده است، خاطر نشان کرد: در سال جدید ۱۸ نفر محیط بان جدید استخدام شدند اما با توجه به مساحت تحت مدیریتی با کمبود نیروی محیط بان مواجه هستیم.

وی یاد آور شد: در آذربایجان غربی پلنگ، خرس قهوه‌ای، غاز پیشانی سفید کوچیک، میش مرغ و گوزن زرد ایرانی ۵ گونه شاخص مهم در استان است و برنامه‌های خاصی برای حیات این گونه‌های تدبیر شده است تا وضعیت این گونه‌ها بهبود یابد.

سرپرست اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص برداشت نمک از دریاچه ارومیه نیز افزود: بر اساس مصوبه سازمان مرکزی در سال گذشته مجوز برداشت یک میلیون تن نمک صادر شد اما هیچ گونه مجوزی برای برداشت شورا به از دریاچه ارومیه صادر نشده و نخواهد شد.