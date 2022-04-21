اصفهان فروردین امسال ۱۶ روز در هوای آلوده نفس کشید

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلانشهر از ابتدا تا ۳۱ فروردین ماه امسال بدون داشتن یک روز هوای پاک، ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۵ روز هوای قابل قبول تجربه کرد.



وی با بیان اینکه هوای نخستین روز از اردیبهشت ماه نیز با میانگین شاخص ۱۴۴ برای گروه‌های حساس ناسالم است، ابراز داشت: شاخص هوا در ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های احمدآباد با ۱۱۷، استانداری با ۱۳۹، فرشادی با ۱۴۲، کاوه با ۱۳۱، ورزشگاه میثاق با ۱۴۴ و میرزا طاهر با ۱۲۹ وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه باهنر با میانگین ۱۵۳، انقلاب با ۱۶۸، بزرگراه خرازی با ۱۶۷، جی با ۱۵۵، فیض با ۱۵۲ و رودکی با ۱۵۱ AQI در وضعیت (قرمز) ناسالم برای عموم شهروندان است.

مزارع افزود: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۵۷ ناسالم برای عموم شهروندان، شاهین شهر با شاخص ۱۲۵ و مبارکه با شاخص ۱۱۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.