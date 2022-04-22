سپاه پاسداران طعم شکست را در کام ضد انقلاب نشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ در سخنان پیش از خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ضمن گرامیداشت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: هفتاد روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان رهبر کبیر انقلاب، سپاه پاسداران تشکیل و تأسیس می‌شود که از همان روزهای اول رسالت پاسداری از انقلاب، ارزش‌ها و دستاوردهای آن را بر عهده می‌گیرد.

وی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول ۴۲ سال در دفاع از انقلاب، ارزش‌ها، دستاوردهای انقلاب اسلامی و همچنین دفاع از ملت و کشور و برای دفاع از حریم ولایت یک سپاه شهید تقدیم کرده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ عنوان کرد: از همان روزهای اول، سپاه پاسداران در تمام عرصه‌هایی که به پاسدارانی انقلابی، ایثارگر، فداکار و شهادت‌طلب نیاز بوده، به موقع حضور داشته و از انقلاب، اسلام، ولایت، نظام و ملت دفاع کرد.

سردار حسن‌زاده ادامه داد: این رسالت سپاه، تا به امروز ادامه داشته و روز به روز توسعه پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه سپاه در طول این سال‌ها قدرتمندتر و عزتمندتر شده است، گفت: امروز سپاه با تجربه مضاعف رسالت خود در دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن را در تمام عرصه‌ها در دستور کار خود قرار داده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تأکید کرد: در تمام این سال‌ها سپاه پاسداران هر جا و در هر عرصه‌ای که ضروری بوده است، همچون عرصه مقابله و مبارزه با ضد انقلاب، جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس، عرصه سازندگی، سدسازی، پل‌سازی، ساخت جاده و سایر تأسیسات و اقدامات عمرانی، عرصه مردم‌یاری و همراهی با ملت در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله یا ماجرایی مثل کرونا، همواره در کنار ملت عزیز ایران بوده است.

وی افزود: در عرصه‌های علمی، دفاعی، موشکی، دریایی، فضایی، زمینی در داخل مرزها و خارج از مرزها، هر جا که انقلاب ایجاب کرده، سپاه به موقع، قدرتمندانه و مدبرانه حضور داشته و از انقلاب و اسلام دفاع کرده است.

سردار حسن‌زاده اظهار کرد: امروز این مجموعه مقتدر بارها و بارها طعم شکست را در کام ضدانقلاب، اشرار، استکبار، نظام سلطه و رژیم صهیونیستی نشانده است. دشمنان انقلاب و این امت اسلامی بارها قدرت سپاه که فرزندان برومند ملت هستند را در عرصه‌های مختلف و در شکست‌های پی در پی که دریافت کرده‌اند، دیده‌اند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تأکید کرد: همه دنیا می‌دانند که دشمنان ما نگران رویایی با این قدرت با عظمت هستند. دشمنان به خوبی می‌دانند که دیگر نمی‌توانند اقدامی را علیه اسلام، جبهه مقاومت، انقلاب اسلامی و این ملت انجام دهند و پاسخی دریافت نکنند.

وی اضافه کرد: آن‌ها در مقابل هر اقدام، نه فقط یک اقدام، بلکه ده‌ها پاسخ دندان‌شکن و پشیمان‌کننده را از ملت ایران و فرزندان آن‌ها یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریافت می‌کنند.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه دشمنان با شنیدن نام سپاه یا مشاهده عناصر آن لرزه بر اندامشان جاری می‌شود و به وحشت می‌افتند، گفت: امروز سپاه با تمام قدرت الهی و مردمی خود خواب را از چشم دشمنان انقلاب و اسلام زدوده است. از طرف دیگر همین پاسداران سلحشور در مقابل مردم عزیز، ملت‌ها و مظلومین عالم در نهایت تواضع و خشوع خدمت می‌کنند.

فرمانده سپاه تهران عنوان کرد: نام سپاه پاسداران و حضور آن، برای دشمنان به نقطه ناامیدی تبدیل شده و آن‌ها را درباره مانایی خود به ترس انداخته است و در نقطه مقابل این نام آشنا برای ملت ایران و همه مظلومین، نقطه امید و تکیه‌گاهی مردمی و آرامش‌بخش است.

وی تأکید کرد: نماد برجسته این مصداق را همه دنیا در شخصیت ارزشمند سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی دیدند، او که وقتی خبر حضورش در فرودگاه دمشق چرخید، دشمنان تکفیری و داعشی از ترس می‌لرزیدند و بسیاری از مواضع را خالی کردند از طرف دیگر وقتی در میادین مختلف جبهه مقاومت در کشورهای مختلف حاضر می‌شد، آرامش، امید و اطمینان خاطر را به همراه می‌آورد.

حسن‌زاده بیان کرد: سردار شهید سلیمانی در هشت سال دفاع مقدس در سرزمین‌های به خون غلتیده شده به عنوان یکی از بزرگترین و مقتدرترین فرماندهان دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستاد، همین فرمانده با عظمت سال‌ها بعد در سیل خوزستان دست پیرمرد را می‌بوسد و از او خواهش می‌کند که اجازه دهد منزلش را از اینجا جابجا کند.

فرمانده سپاه تهران تصریح کرد: پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل دشمن دست آن‌ها را قطع می‌کنند ولی در مقابل مردم، محرومان و مظلومان را با افتخار دست آن‌ها را می‌بوسند.

وی بیان کرد: هرچه قدر بر این عصبانیت دشمنان از انقلاب و سپاه افزوده شود، سپاه نیز مقتدرتر، عزتمندتر و توانمندتر به حرکت و رسالت خود ادامه خواهد داد تا اهداف گام دوم انقلاب نیز محقق شوند.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: این روزها مطالبی عجیب به گوش می‌رسد. صحبت از محدود کردن سپاه پاسداران شده است. به دشمنان، عناصر داخلی خودفروخته، فرومایه و سست‌ عنصر داخلی می‌گوییم که بدانند سپاه در هیچ زمان و مکانی محدود نخواهد شد.

فرمانده سپاه تهران تصریح کرد: سپاه پاسداران تشکیل شده از فرزندان این ملت است و معادل انقلاب اسلامی است و در قلوب مومنین، مسلمین و ملت ایران و دلسوزان آن در جهان تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به معنای تحریم ملت ایران است.

سردار حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این تحریم تا به امروز جواب نداده است، همه می‌دانند این تحریم‌کننده است که ضرر می‌بیند و منزوی می‌شود.