گواهی سوء پیشینه از ۹۰ درصد مجوزها حذف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوزی عصر دیروز (جمعه) همزمان با شب سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران از این مرکز بازدید و با مددجویان آن گفتگو کرد.

وزیر اقتصاد در این بازدید که حیات اللهی مدیرکل زندان‌های استان‌های تهران نیز وی را همراهی می‌کرد، طی سخنانی در جمع نوجوانان مددجوی کانون اصلاح و تربیت، از کمک‌های نقدی وزارت اقتصاد به افرادی که برای اولین بار به این کانون آمده و حد جرائم آنها نیز زیاد نیست خبر داد و اظهار داشت: من نماینده‌ای را از طرف وزارت اقتصاد به عنوان رابط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می‌کنم، تا بتوانیم هر چه سریع‌تر هماهنگی‌های لازم را در این ارتباط به عمل آوریم.

وزیر اقتصاد با قول مساعد در خصوص کمک برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای رفع نیازمندی‌های کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: در همین ارتباط خبرهای خوشی را تا عید سعید فطر خواهید شنید.

وی در ادامه خطاب به مددجویان کانون اصلاح و تربیت، با بیان اینکه نباید کار را برای خود تمام شده فرض کنند و در همین نقطه توقف نمایند، گفت: حضور در کانون نباید باعث این تصور شود که در همین سطح متوقف بمانید، بلکه باید از فرصت‌هایی که در ادامه توسط خداوند به شما اعطاء می‌شود، نهایت استفاده را ببرید و انسان‌های مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند.

سید احسان خاندوزی گفت: مسئله بلند مدتی که باید در فکر و ذهن خود اصلاح کنید این است که از میان همین جمع می‌شود به نقطه‌ای رسید که جامعه و اطرافیان به شما افتخار کنند، کما اینکه مصادیق زیادی داریم، افرادی را از میان جمع‌های این چنینی که مرتکب خطاهایی نیز شده بودند اما با پی بردن به قابلیت‌های خود، به دست آورد های درخشانی رسیده‌اند.

وی همچنین با توصیه مددجویان کانون اصلاح و تربیت به آموختن فن و حرفه‌های مورد نیاز جامعه، این امر را نیز در جذب هر چه سریع‌تر و بازگشت موفق تر آنها به دامان جامعه بسیار مؤثر عنوان کرد.

وزیر اقتصاد همچنین به مصوبه‌ای سال گذشته هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می‌توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند.

خاندوزی با تعبیر روزه داری به آزمونی الهی به منظور تقویت توانایی انسان برای کنترل و مهار هوا و هوس‌های نفسانی، اظهار داشت: درسی که شما می‌توانید از روزه داری در ماه مبارک رمضان برای ایام پس از خروج از کانون بگیرید، این است که اگر در برابر خواسته‌های دل خود ایستادگی کنید، حتماً به رستگاری و موفقیت دست خواهید یافت.