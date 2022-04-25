رضا رجبی پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صحبتهای رشید مظاهری و کنایه وی به سرمربی استقلال اظهار داشت: مظاهری باید زمانی درباره استقلال صحبت میکرد که عضو این تیم بود و حالا که عضو تیم سپاهان است به لحاظ اخلاق و رفتار حرفهای اصلاً درست نیست درباره استقلال صحبت کند، چه رسد به اینکه با گوشه و کنایه به اعضای این تیم طعنه بزند.
وی افزود: مظاهری از نظر فنی یکی از بهترین دروازهبانهای یک دهه اخیر فوتبال ایران است که در استقلال هم حضور موفقی داشت، اما قدر بر تن کردن پیراهن پر افتخار این تیم را ندانست و به راحتی این افتخار بزرگ را از دست داد.
پیشکسوت آبی پوشان خاطر نشان ساخت: ما متوجه هستیم این صحبتها امروز از سر دلسوزی برای استقلال نیست بلکه بیشتر به راه اندازی یک جنگ روانی در آستانه دیدار با سپاهان است. اما استقلال بسیار بزرگتر از آن است که با این صحبتها به حاشیه کشانده شود. از آقای مظاهری هم میخواهم اگر صحبت و اظهار نظری دارند درباره تیمی باشد که پیراهن آن را بر تن کرده و برای آن بازی میکند.
عضو سابق کادر فنی آبی پوشان در خصوص ۶ دیدار باقی مانده از این فصل و صدرنشینی استقلال در این مسابقات اظهار داشت: رقبای استقلال در این هفتهها به جز آنکه باید خودشان امتیازات کامل بگیرند، حتماً قدری از انرژی شان را هم برای به حاشیه کشیدن تیم ما و از دست رفتن امتیاز صرف میکنند و این وظیفه مدیران، اعضای کادر فنی و بزرگترهای تیم است که این حاشیهها را کنترل کرده و اجازه ندهند هیچ اتفاقی باعث از دست رفتن صدرنشینی تا روز پایانی شود.
رجبی تاکید کرد: هیچیک از دیدارهای استقلال تا پایان فصل ساده نیست و هر کدام از آنها به دلیلی مشکل است. سپاهان، فولاد و مس رفسنجان که در خانه خود پذیرای استقلال هستند از تیمهای بالانشین در جدول هستند که برای عنوان سوم و کسب سهمیه آسیا تلاش میکنند و امتیازات بازی با استقلال برای آنها مهم است. شهرخودرو و نفت مسجد سلیمان هم برای بقا تلاش میکنند و این کار را برای استقلال دشوار میکند و تیم آلومینیوم هم به دلیل حضور رحمتی و چند استقلالی دیگر روی نیمکت این تیم و انگیزههای بالای آنها برای ارائه فوتبالی پاک مقابل استقلال کار را دشوار میکند. این برنامه نشان میدهد که استقلال ۶ دیدار بسیار سخت و مشکل تا پایان فصل دارد.
مدافع پیشین آبی پوشان خاطر نشان ساخت: البته تنها رقیب استقلال برای قهرمانی هم بازیهای چندان آسانی در پیش ندارد و به نظر من آنها هم حتماً تا پایان فصل امتیازاتی از دست خواهند داد.
کارشناس فوتبال بیان داشت: نه اینکه امروز استقلال ۶ امتیاز بیشتر از پرسپولیس داشته باشد من این حرف را بزنم، حتی اگر امروز امتیازات دو تیم برابر هم بود باز من ادعا میکردم شانس استقلال برای قهرمانی بیشتر است، چون استقلال تیمی به مراتب بهتر، منسجمتر و شایستهتر برای قهرمانی دارد.
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