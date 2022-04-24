  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸

سه شنبه ششم اردیبهشت ماه؛

مزایده اینترنتی اموال منقول برگزار می‌شود

مزایده اینترنتی اموال منقول برگزار می‌شود

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: مزایده اموال منقول این سازمان به شماره ۲۵۶، به صورت اینترنتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در اوایل اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه اطلاعات این آگهی در سایت سازمان و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر می‌شود و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت، ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه خواهد بود.

برگزاری مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به آدرس eauc.setadiran.ir انجام می‌پذیرد.

قیمت پیشنهادی متقاضیان می‌بایست بالاتر از قیمت پایه کارشناسی باشد.

بر این اساس بسته پیشنهادات نیز ساعت ۱۰ روز یک‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می‌شوند؛ حضور متقاضیان در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بلامانع است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مراجعه کنند.

کد مطلب 5473946
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها