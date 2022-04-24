به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، در این ایمیل اپل هشدار می دهد اپ هایی که برای مدت زمانی طولانی آپدیت نشده اند را از اپ استور حذف می کند و به توسعه دهندگان ۳۰ روز فرصت داده تا آنها را آپدیت کنند.

در بخشی از ایمیل آمده است: شما می توانید با ارائه آپدیتی برای بررسی طی ۳۰ روز اپلیکیشن را در اپ استور حفظ کنید تا کاربران جدید آن را بیابند و دانلود کنند. اگر هیچ آپدیتی در ۳۰ روز ارائه نشود، اپ حذف می شود.

هرچند اپل اپ های قدیمی را از اپ استور پاک می کند، اما نسخه هایی که قبلاً دانلود شده و در دستگاه های کاربر وجود دارد، قابل استفاده خواهد ماند.

در این میان تعدادی از سازندگان اپلیکیشن ها درباره این تغییر ابراز نگرانی کرده اند.

از سوی دیگر اپل در صفحه ارتقاهای اپ استور (App Store Improvements page) خود نوشته است: ما مشغول ارزیابی اپ ها هستیم و برنامه هایی را حذف می کنیم که دیگر قابلیت مورد نظر را ندارند، از دستورالعمل های فعلی پیروی نمی کنند یا قدیمی شده اند.