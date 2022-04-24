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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۴۹

به منظور توسعه نرم افزارها؛

اپ استور اپلیکیشن‌های قدیمی را حذف می‌کند

اپ استور اپلیکیشن‌های قدیمی را حذف می‌کند

به نظر می رسد اپل مشغول حذف اپلیکیشن هایی است که دیگر آپدیت نمی شوند. اسکرین شاتی از ایمیلی منتشر شده که این شرکت برای توسعه دهندگان نرم افزار چنین اپ هایی فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، در این ایمیل اپل هشدار می دهد اپ هایی که برای مدت زمانی طولانی آپدیت نشده اند را از اپ استور حذف می کند و به توسعه دهندگان ۳۰ روز فرصت داده تا آنها را آپدیت کنند.

در بخشی از ایمیل آمده است: شما می توانید با ارائه آپدیتی برای بررسی طی ۳۰ روز اپلیکیشن را در اپ استور حفظ کنید تا کاربران جدید آن را بیابند و دانلود کنند. اگر هیچ آپدیتی در ۳۰ روز ارائه نشود، اپ حذف می شود.

هرچند اپل اپ های قدیمی را از اپ استور پاک می کند، اما نسخه هایی که قبلاً دانلود شده و در دستگاه های کاربر وجود دارد، قابل استفاده خواهد ماند.

در این میان تعدادی از سازندگان اپلیکیشن ها درباره این تغییر ابراز نگرانی کرده اند.

از سوی دیگر اپل در صفحه ارتقاهای اپ استور (App Store Improvements page) خود نوشته است: ما مشغول ارزیابی اپ ها هستیم و برنامه هایی را حذف می کنیم که دیگر قابلیت مورد نظر را ندارند، از دستورالعمل های فعلی پیروی نمی کنند یا قدیمی شده اند.

کد مطلب 5474092
شیوا سعیدی

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