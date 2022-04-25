آمریکا چین را به حملات سایبری بی سابقه متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کریستوفر رأی» رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا «اف بی آی» (FBI) مدعی شد که مقامات اطلاعاتی این کشور با چنان تهدیدات امنیت سایبری و جاسوسی از جانب چین مواجه هستند که در تاریخ بی سابقه است.

وی با متهم کردن چین به هدف قرار دادن نوآوری، اسرار تجاری، و مالکیت معنوی آمریکا در مقیاسی بی سابقه در تاریخ، گفت: بزرگترین تهدیدی که ما به عنوان یک کشور از منظر ضد جاسوسی با آن روبرو هستیم، از جانب جمهوری خلق چین و به ویژه حزب کمونیست چین است.

رئیس اف بی آی در ادامه ادعای خویش افزود: آنها بیش از هر کشور دیگری داده‌های شخصی و شرکتی آمریکایی‌ها را دزدیده اند.

رأی همچنین مدعی شد که دامنه برنامه هک مرتبط با چین هر کدام از بخش‌های اقتصاد ایالات متحده از جمله کشاورزی، فناوری، مراقبت‌های بهداشتی و هوانوردی را هدف قرار می‌دهد.

اظهارات رئیس اف بی آی در بخشی از برنامه «۶۰ دقیقه» در روز یکشنبه ۲۴ آوریل پخش شد. این مصاحبه در دفتر مرکزی اف بی آی در واشنگتن دی سی در ۲۱ آوریل انجام شده بود.

وی افزود که بیش از ۲ هزار کاوشگر ضد جاسوسی چین در میان ۵۶ دفتر میدانی FBI فعال هستند.

رأی با کنایه گفت: مطمئناً دلیلش این نیست که عوامل ما کار دیگری برای انجام دادن ندارند. این معیاری است برای اینکه بفهمید چقدر تهدید مهم است.

این اولین بار نیست که واشنگتن اتهاماتی از این دست را متوجه پکن می‌نماید. چین همواره این ادعاها و اتهامات را رد کرده است.