تغییر معادلات کرونایی در ایران/ ‏‬آثار واکسیناسیون نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای روزانه وزارت بهداشت از وضعیت پاندمی کرونا در کشور، حکایت از این واقعیت دارد که آثار واکسیناسیون علیه کووید ۱۹، روز به روز در حال نمایان‌تر شدن است. البته این روند مثبت، نباید ما را از وجود پاندمی در کشور غافل کند و خیال کنیم که بیماری به پایان رسیده است.

تا روز گذشته مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۰ نفر و مجموع جانباختگان نیز به ۱۴۰ هزار و ۹۷۵ نفر رسید.

روز گذشته پس از گذشت حدود ۲۶ ماه، مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱۹ به ۱۳ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته در ۲۱ استان، هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ ثبت نشده و در ۸ استان، فقط یک مورد مرگ، گزارش شده است.

تا کنون ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

در حال حاضر ۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

پیش بینی موج جدید کرونا

حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته کشوری کووید ۱۹، با عنوان این مطلب که به نظر می‌رسد حداقل تا آغاز فصول سرد سال، خیلی با پیک مهم و موج جدیدی برخورد نکنیم، گفت: به نظر نمی‌رسد که حداقل در فصل تابستان با مشکل جدی مواجه شویم. اگر قرار باشد با پیک جدیدی مواجه شویم، ممکن است در فصول سرد سال، یعنی پاییز و زمستان باشد و با موجی از ویروس کرونا با زیرسویه‌های دیگر مواجه شویم.

نقش واکسیناسیون در کاهش آمار کرونا

محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که در حال حاضر نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نوبت دوم و ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نوبت سوم دریافت کرده‌اند، گفت: گرچه پوشش نوبت اول و دوم در افراد در گروه سنی بالای ۵۰ سال بالای ۹۰ درصد و نوبت سوم نیز بالای ۷۵ درصد است ولیکن در گروه‌های سنی زیر ۴۰ سال و به ویژه در گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال شاهد بیشترین تعداد افرادی هستیم که هنوز برای دریافت نوبت‌های واکسن مراجعه نکرده و تأخیر دارند.

وی افزود: مطالعات بین المللی نشان دهنده این است که دریافت نوبت سوم واکسن، میزان بستری در بیمارستان به علت ابتلاء به سویه جدید اومیکرون را تا بیش از ۸۰ درصد کاهش می‌دهد در حالی که در سویه دلتا که قبلاً در جهان رایج بود دریافت ۲ نوبت واکسن همین میزان ایمنی را ایجاد می‌نمود و برای محافظت علیه سویه اومیکرون نیاز به دریافت نوبت سوم واکسن است. لذا از عموم هموطنان دعوت می‌شود تا در اولین فرصت برای تکمیل برنامه واکسیناسیون خود علیه بیماری کرونا اقدام نمایند.

معادلات نوروزی به هم خورد

تا قبل از سال نو، این نگرانی وجود داشت که با موج سفرهای نوروزی، شاهد موج هفتم بیماری در اواخر فروردین و روزهای ابتدایی اردیبهشت خواهیم بود. اما، با گذشت ۵ روز از اردیبهشت، آمارهای کرونا روند نزولی به خود گرفته است. تا جایی که روز گذشته فقط ۱۳ مورد فوتی داشتیم و موارد جدید ابتلاء نیز به ۵۰۸ نفر کاهش یافت.

با توجه به آمارهای روزانه وزارت بهداشت، می‌توان حدس زد که تسریع در روند واکسیناسیون علیه بیماری کرونا که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سرعت گرفت، باعث شد تا شرایط کرونایی کشور رو به بهبود برود. البته نباید از رعایت پروتکل‌های بهداشتی غفلت کرد. زیرا، کرونا هنوز وجود دارد.