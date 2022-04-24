کمترین میزان واکسیناسیون در سنین ۵ تا ۱۲ سال/ کمبود واکسن نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گویا افزود: در روزهای اوج بیماری کرونا در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شاهد مشارکت وسیع جامعه در واکسیناسیون کووید ۱۹ بودیم و برخی روزها بیش از یک و نیم میلیون تزریق واکسن انجام می‌شد ولیکن با افزایش پوشش واکسیناسیون نوبت‌های اول و دوم و کاهش موارد بیماری به ویژه با فروکش موج ششم در طی ۲ ماه اخیر موارد مراجعه گروه‌های هدف به پایگاه‌های واکسیناسیون کاهش جدید داشته و تعداد مراجعین روزانه به حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نوبت دوم و ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نوبت سوم دریافت کرده‌اند. گرچه پوشش نوبت اول و دوم در افراد در گروه سنی بالای ۵۰ سال بالای ۹۰ درصد و نوبت سوم نیز بالای ۷۵ درصد است ولیکن در گروه‌های سنی زیر ۴۰ سال و به ویژه در گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال شاهد بیشترین تعداد افرادی هستیم که هنوز برای دریافت نوبت‌های واکسن مراجعه نکرده و تأخیر دارند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین گفت: مطالعات بین المللی انجام شده نشان دهنده این است که دریافت نوبت سوم واکسن، میزان بستری در بیمارستان به علت ابتلاء به سویه جدید اومیکرون را تا بیش از ۸۰ درصد کاهش می‌دهد در حالی که در سویه دلتا که قبلاً در جهان رایج بود دریافت ۲ نوبت واکسن همین میزان ایمنی را ایجاد می‌نمود و برای محافظت علیه سویه اومیکرون نیاز به دریافت نوبت سوم واکسن است. لذا از عموم هموطنان دعوت می‌شود تا در اولین فرصت برای تکمیل برنامه واکسیناسیون خود علیه بیماری کرونا اقدام نمایند.

گویا افزود: در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر واکسن در کشور وجود ندارد و انواع مختلف واکسن تولید داخل که همگی کارایی و اثربخشی بسیار مناسبی نشان داده‌اند در پایگاه‌های واکسیناسیون موجود است.