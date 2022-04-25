به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در پی انتشار اخباری مبنی بر توقف اجرای نمایش «آنسوی آینه» به کارگردانی علی سرابی در تالار وحدت تهران، اداره کل نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه پنجم اردیبهشت با ارسال متنی به رسانه ها ، توضیحاتی را در دراین زمینه ارائه داد.

در متن ارسال شده از سوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی درباره نمایش «آنسوی آینه» آمده است:

«به دنبال حواشی پیش آمده در خصوص نمایش «آنسوی آینه» به کارگردانی علی سرابی و به منظور شفافیت در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند جامعه تئاتر می بایست با اتکا به هویت و کارکرد تئاتر؛ اساس کار و ارتباطات خود را بر گفتگو و تفاهم گذاشته و جز صداقت و راستگویی را مبنا قرار ندهد.

لذا بر اساس روند تقاضای گروه و تالار درخواست کننده نمایش مذکور چند هفته پیش از اجرا، بازبینی صورت گرفت و ضمن اعلام تصویب، مواردی به عنوان اصلاحات به گروه اعلام شد که مورد توافق صورت گرفت. بر همین منوال پس ازحدود ۲ هفته اجرا بنا بر گزارش بازبینی حین اجرا و با عنایت به بررسی نظرات تماشاگران در رسانه های متنوع هنری، به علت مغایرت اجراها نسبت به اجرای بازبینی، مقرر شد نمایش مجددا بازبینی شود که به اطلاع گروه رسانده شد.

در همین راستا اداره کل و شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش برای حفظ حقوق تماشاگران محترمی که برای روزهای آتی اجرا، بلیت تهیه کرده بودند، تاریخ بازبینی مجدد را در یکی از روزهای تعطیلی اجرا (ایام تعطیلی ماه مبارک رمضان) در نظر گرفته که مقارن روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است.

متاسفانه علیرغم هماهنگی های صورت گرفته و کمال همکاری اداره کل در تعیین ساعت بازبینی - ۶ بعدازظهر- پس از مراجعه هیات بازبینی به محل بازبینی، گروه در محل حضور نداشته اند و بازبینی صورت نگرفت که گزارش توسط هیات مذکور به شورا ارائه شد.

اگر چه همین میزان عدم همکاری و بی توجهی به قواعد و قوانین برای ممانعت از اجرا کافی به نظر می رسید با اینهمه مجددا مقرر شد روز بعد یعنی دوشنبه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ صبح ساعت ۱۱، بازبینی انجام شود که مراتب به تهیه کنندگان کار ابلاغ شد ولی این مورد نیز توسط گروه پذیرفته نشد؛ لذا طبق ضوابط موجود و به منظور حفظ و حراست از آیین‌نامه های اجرایی نمایش ها و عنایت به پرهیز از هر نوع کج سلیقگی و اشاعه بدرفتاری ها که با عرف و باورهای فرهنگی جامعه در تعارض و تضاد است مقرر شد که اجرا تا اطلاع ثانوی متوقف گردد. بدیهی است همه مراحل فوق با هماهنگی تهیه کنندگان، مجریان طرح و کارگردان محترم اثر بوده است و عدم توجه و عنایت گروه به توافقات صورت گرفته مشکلات اخیر را پدید آورده است.

از آنجا که ما همگی؛ خود را مجموعه یک خانواده می انگاریم در تعجب هستیم که در هنگامه و لحظاتی که تلاش همه همکاران اداره کل، مبتنی بر رفع مشکل اجرا بوده متاسفانه دوستان و هنرمندان محترم گروه، با گذاشتن استوری ها و پست های مبهم و مصاحبه های غیرواقع و مغایر با حقیقت، فضای ایجاد توافق را مخدوش کردند.

معتقدیم چنین اقدامات غیرحرفه ای و خلاف واقع، نه تنها با ذات هنر تئاتر، مغایرت دارد بلکه برای ایجاد فضایی سالم و رو به جلو مضر و آسیب زننده است.»