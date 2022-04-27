به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، جواد اوجی در حاشیه دیدار با پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما اظهار کرد: در این نشست مجموعه‌ای از دستاوردهای وزارت نفت را در دولت سیزدهم ارائه دادیم که این شامل تأمین سوخت زمستانی در سال ۱۴۰۰ بود.

وی با بیان ایکه سازمان صداوسیما اطلاع‌رسانی بسیار خوبی در زمینه کاهش و بهینه‌سازی مصرف گاز داشت، ادامه داد: دستاوردهایی در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت طی پارسال رقم خورد که جذب سرمایه‌های داخلی، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از آن بود.

وزیر نفت با تأکید بر صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی افزود: انتظاراتمان از سازمان صداوسیما در این نشست بیان شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ همکاری‌های بیشتری بین دو مجموعه اتفاق بیفتد و ما بتوانیم از ظرفیت صداوسیما استفاده کنیم.

امضای تفاهم‌نامه با صداوسیما؛ به‌زودی

اوجی بر ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: با بحث فرهنگ‌سازی در این حوزه اتفاق‌های خوبی را پیش‌بینی می‌کنیم و به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان صداوسیما امضا خواهیم کرد و امیدواریم از این فرصت برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنیم.

وی به بهره‌برداری طرح‌های بخش بالا و پایین‌دست صنعت نفت در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها کمک شایانی به اشتغال‌زایی و درآمدزایی در کشور می‌کند و با اطلاع‌رسانی صداوسیما، امیدی به جامعه داده می‌شود.

وزیر نفت درباره سوزاندن گاز همراه نفت گفت: یکی از اقدام‌های خوب وزارت نفت در دولت سیزدهم، امضای ۲۸ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل به ارزش حدود یک میلیارد یوروست که طی دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

اوجی ادامه داد: این گازهای غنی که به دود تبدیل می‌شد و محیط زیست را آلوده می‌کرد اکنون به‌عنوان خوراک مجتمع‌های پتروشیمی استفاده خواهد شد و با برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ امیدواریم بقیه گازهای مشعل را تا پایان دولت سیزدهم جمع‌آوری و به این ترتیب کل گازهای همراه با نفت را تعیین تکلیف کنیم.

ضرورت افزایش ظرفیت پالایشی کشور

وی درباره هشت طرح احداث پتروپالایشگاه هم اظهار کرد: طرح احداث پنج پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام و سه پتروپالایشگاه با خوراک میعانات گازی در حال انجام است، همچنین وزارت نفت هم ساخت یک واحد پتروپالایشگاهی را با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در استان هرمزگان به‌عهده گرفته است.

وزیر نفت گفت: ظرف سه تا چهار سال آینده بی‌شک باید ظرفیت پالایشی کشور را افزایش دهیم تا در زمینه تأمین فرآورده‌های نفتی به واردات احتیاجی نداشته باشیم.