واکنش اتحادیه اروپا به توقف انتقال گاز روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه طی نشست خبری در بروکسل پایتخت بلژیک به دنبال توقف انتقال گاز روسیه به لهستان و بلغارستان ادعا کرد: تصمیم روسیه مبنی بر دریافت پول نفت و گاز صادراتی این کشور با استفاده از روبل در تضاد با توافقنامه‌های موجود و یک تصمیم یکجانبه است.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اضافه کرد: لهستان و بلغارستان گاز طبیعی مورد نیاز خود را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تامین خواهند کرد. دوره منابع سوخت فسیلی روسیه در اروپا به پایان رسیده است.

این در حالیست که دولت بلغارستان پیشتر اعلام کرده بود که شرکت گازپروم روسیه از امروز چهارشنبه صادرات گاز به این کشور را به دلیل مخالفت با شرایط جدید پرداخت، متوقف خواهد کرد.

برخی رسانه ها دیروز سه شنبه خبر داده بودند که صادرات گاز روسیه به لهستان از روز جمعه متوقف شده است.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ۲۳ مارس سال جاری میلادی از تصمیم مسکو برای تغییر سیستم دریافت هزینه های فروش گاز طبیعی این کشور خبر داده بود.

در ادامه نیز در فرمانی در ۳۱ مارس مقرر شد که کشورهای خریدار گاز طبیعی از این پس خرید خود را با افتتاح حساب در گازپروم بانک بر اساس واحد پولی روبل انجام دهند.