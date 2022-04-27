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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۵۲

فنلاند:

هزینه گاز روسیه را به روبل پرداخت نمی کنیم

هزینه گاز روسیه را به روبل پرداخت نمی کنیم

دولت فنلاند اعلام کرده است که هزینه گاز روسیه را به روبل پرداخت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «تیتی توپپوراینن»، وزیر امورخارجه دولت فنلاند به روزنامه «هلسینگین سانومات» گفته است که فنلاند قصد ندارد هزینه گاز روسیه را به روبل پرداخت کند.

این روزنامه به نقل از وزیر امور خارجه فنلاند گفت: «ما در کمیته دولتی تصمیم گرفتیم که پرداخت هزینه انرژی به روبل نباشد.»

این وزیر دولت فنلاند همچنین افزود که این تصمیم را به مسکو اعلام کرده است.

ماه گذشته، پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خریدارانی که مخالف سیاست‌های روسیه در اوکراین هستند باید روش پرداخت جدیدی برای گاز روسیه اتخاذ کنند.

این اقدام بیشتر مربوط به کشورهایی است که روسیه را تحریم کرده و ذخایر خارجی آن را مسدود کرده‌اند.

روسیه به واردکنندگان گاز این کشور خصوصاً کشورهایی که به عنوان «غیر دوست» معرفی شده‌اند دستور داده است که دو حساب در گازپروم بانک روسیه افتتاح کنند، یکی به یورو و دیگری به روبل.

پرداخت گاز به حساب یورو این کشورها می‌رود و پس از آن بانک آن را به روبل تغییر می‌دهد و در ادامه شرکت دولتی گازپروم پس از رسیدن روبل، پرداخت‌ها را تکمیل می‌کند.

کد مطلب 5477214

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    نظرات

    • فری IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
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      شما که دستتان زیر سنگ هست از قلدری دست نمیکشید واقعا خیلی خیلی پرو هستید خب روسیه هم گاز ارسالی شما را قطع میکنه تا یخ بزنید و بمیرید
    • حسین IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
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      روسیه‌احتیاجی‌به‌پول‌لهستان‌وبلغارستان‌ندارد‌وقرادادهای‌‌گازی‌خوبی‌با‌ چین‌بسته‌که‌صد‌برابر‌بهتر‌از‌این کشورهای در پیتی‌است

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