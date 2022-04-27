عدم مدیریت صحیح فضای مجازی به فعالیت رسانه ها لطمه زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاده در دیدار با اعضای انجمنهای صنفی روزنامهنگاران و کارفرمایان استان هرمزگان اظهار داشت: در عصر امروز رسانه از جایگاه رفیعی بین مردم برخوردار است از این رو لازم است حلقه ارتباطی بین رسانهها و دستگاههای اجرایی ایجاد شود تا خدمات و فعالیتهایی که انجام میشود به درستی به مردم اطلاعرسانی شود ضمن اینکه رسانهها میتوانند نقش مهمی در حل چالشها و تسهیل امور توسعهای ایفا کنند.
وی افزود: بیشک یکی از رسالتهای مهم رسانهها انعکاس مطالبات و حرفهای مردم است از این رو رسانهای که نتواند حرف مردم را بازتاب دهد با چالش روبهرو خواهد شد و مورد استقبال مردمی قرار نمیگیرد.
امام جمعه بندرعباس تاکید کرد: دو بخش در جامعه مطالبهگری میکنند که همواره رسانهها و ائمه جمعه هستند و من حمایت از این دو بخش را وظیفه خود میدانم و معتقد هستم اگر در مواردی خطایی هم از سوی رسانهها رخ میدهد نباید وارد فاز قضایی و تقابل شد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان تاکید کرد: همواره تلاش خواهم کرد که رسانهها را مورد حمایت قرار دهم تا بروز مواردی مانند شکایت از رسانهها جلوگیری شود تا کارها در فضای امینانهای پیش برود.
عبادیزاده عنوانکرد: با توجه به اینکه استان هرمزگان مطبوعات و رسانههای مکتوب بسیاری دارد اما این استان هنوز از داشتن یک چاپخانه درخور محروم است و لازم است متولیان امر این نارسایی در استان را برطرف کنند و هر چه سریعتر وارد عمل شوند.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان، با تجلیل از عملکرد رسانهها در مواقع بحران و کمک آنها به حوزههای مدیریتی از بیتوجهیها به معیشت اهالی رسانه گلایه کرد و خواستار حمایت مسئولان امر از اصحاب رسانه شد و گفت: رسانههای زیادی بدون هیچ چشمداشتی در استان تلاش میکنند و دستگاههای دولتی باید این موضوع را درک کنند.
عبادیزاده با اشاره به تدوین سند توسعه رسانه استان هرمزگان گفت: عدم مدیریت صحیح فضای مجازی باعث شده است که امروز شاهد ایجاد مشکلاتی برای رسانههای شناسنامهدار استان و کشور باشیم لذا لازم در این امر نیز تدابیری اندیشیده شود تا حیات رسانهها تهدید نشود.
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