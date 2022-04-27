ورود تماشاگران نساجی برای شادی گل/ ورود عجیب وزیر ورزش به ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و نساجی مازندران از ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد تا تکلیف قهرمان این دوره از رقابت‌ها مشخص شود.

* حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در بین دو نیمه بازی وارد ورزشگاه آزادی شد تا این دیدار را از نزدیک تماشا کند. او در حالی به استادیوم آزادی آمد که مسئولان حراست وزارت، اجازه ندادند خبرنگاران مقابل درب ورودی برای مصاحبه با او بایستند و وزیر ورزش پس از اطمینان از عدم حضور خبرنگاران از اتومبیل پیاده شد تا وارد ورزشگاه شود.

* گل اول این دیدار توسط مهرداد عبدی وارد دروازه آلومینیوم اراک شد. تا او خوشحالی خود را با طرفداران تیمش تقسیم کند. همین امر باعث شد تا چند نفر از هواداران نساجی صندلی خود را ترک کنند و با پرشی بلند از روی تونل ورزشگاه در آغوش گلزن نساجی قرار گیرند.

* ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال نساجی پس از اینکه این گل دریافت کردند از بازیکنان خود خواست تا با آرامش فوتبال شأن را ادامه دهند تا بتوانند نتایج را جبران کنند.

* میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال به همراه حیدر بهاروند در دقیقه ۶۵ وارد ورزشگاه آزادی شدند.