کشاورزی تاکستان مستعد یک اشتغال فراگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تاکستان که با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور واقع در فرمانداری این شهر برگزار شده بود، افزود: شهرک گلخانه‌ای نودهک در مساحت ۷۱ هکتار قرار دارد که ۳.۳ هکتار آن آماده بهره‌برداری است و در صورت تکمیل ۶۰۰ نفر در آن مشغول به کار می‌شوند.

وی اضافه کرد: اگر ظرفیت اشتغال در باغات انگور و زراعت این شهرستان را حساب کنیم، جمعیتی بیش از چند هزار نفر در استان مشغول به کار می‌شوند که این نشان از ظرفیت‌های کشاورزی تاکستان است.

افلاطونی به گام‌های دانش بنیان در کشاورزی تاکستان اشاره کرد و گفت: وجود کارخانجات فرآوری انگور با استفاده از دانش روز در این شهرستان سبب شده که استان قزوین در تولید کشمش بتواند جایگاه دوم کشوری را ثبت کند که این روند نیازمند تقویت است.

این مسؤول همچنین بیان داشت: بخش اعظمی از اقتصاد مردم تاکستان متکی به کشاورزی است که این ظرفیت تولیدی در کنار مرکز تحقیقات و دانشکده کشاورزی آزاد اسلامی می‌تواند رشد و توسعه کشاورزی دانش بنیان را سرعت ببخشد.

گفتنی است در این نشست، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و رضا طاهری فرماندار تاکستان نیز حضور داشتند.