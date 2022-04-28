بی تفاوتی به مرمت آثار تاریخی بی توجهی به تاریخ شهرضا است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد افشاری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا، اظهار داشت: شهرضا شهری است که نام آن قبل اسلام کمشه و بعد از اسلام به قمشه و بعد از انقلاب اسلامی شهرضا نام گذاری شده که این نشان از تاریخ کهن شهر است.

وی با توجه به اینکه آثار تاریخی نادیده گرفته می‌شود، افزود: زمانی که هسته اولیه شهر می‌بینیم بازار و مساجدی هستند که گویای تاریخ کهن و فرهنگ اسلامی در این شهر بوده اما سالیان سال است که در حوزه مرمت توجهی نمی‌شود و این آثار حال خوبی ندارند.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا بیان کرد: شهرضا جزو ۱۶۸ شهر دارای بافت ارزشمند تاریخی ایران است و دارای حدود ۱۵۴ هکتار بافت تاریخی تنها در شهر شهرضا است که جزو ۲۰ شهر بزرگ ایران است.

یک اثر تاریخی یک شناسنامه نیست

وی بیان داشت: یک اثر تاریخی یک شناسنامه نیست که اگر از بین رفت المثنی شود اگر از بین رفت با پول و استادان ماهر هم نمی‌شود درست کرد.

افشاری با تاکید بر اینکه همه باید در صیانت، حفظ و مرمت آثار تاریخی مشارکت جدی داشته باشند، گفت: تعلق خاطر به تاریخ پر افتخار ایران موجب هویت بخشی و اعتبار فرهنگی همگان می‌شود و باید در خصوص حفظ و مرمت و صیانت از بناهای تاریخی مسولیتی اجتماعی شکل گیرد تا آثار را بتوان حفظ کرد.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ قدم‌های خوبی در حوزه گردشگری انجام شده و امیدواریم که با حمایت‌ها، ظرفیت اقامتی در شهرضا دو برابر شود چرا که یک چهارراه حیانی بین چند استان است‌.

رئیس میراث فرهنگی شهرضا تصریح کرد: امسال رتبه پنجم اقامت در استان را با تمام کمبودها و مشکلات در حوزه زیر ساخت گرفتیم.

مجلس نگاه ویژه ای به بودجه مرمت آثار داشته باشد

وی باتوجه به اینکه مرمت، آثار تاریخی نیازمند بودجه است، افزود: مجلس باید نگاه ویژه ای به شهرهای تاریخی داشته باشد تا بافت و آثار آن به مرور زمان ازبین نرود.

افشاری بیان کرد: در بحث مرمت بازار تاریخی کمک‌های بسیار خوبی توسط شهرداری شهرضا به اداره میراث شد و توانستیم مرمت این اثر تاریخی ۹۰۰ را انجام دهیم.