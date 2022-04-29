روز قدس مسئله فلسطین را در وجدان مسلمانان جهان زنده نگه می دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شعبانی موثقی و علیرضا قاسمی فرزاد در پیامی مشترک ضمن دعوت از مردم شریف استان همدان برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، این روز را روزی برای زنده ماندن مسئله فلسطین در وجدان‌های بیدار مسلمانان جهان دانستند.

پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان در خصوص دعوت از مردم شریف استان همدان برای شرکت در راهپیمایی روز قدس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال علی (ع):

«کونا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً»

تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس یادگار ارزشمند و حکیمانه امام خمینی (ره) است که سبب شد مسئله فلسطین و قدس شریف برای همیشه در وجدان‌های بیدار مسلمانان و آزادگان جهان زنده بماند.

این تدبیر هوشمندانه معمار کبیر انقلاب اسلامی نور امید برای مبارزه علیه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی را در دل و جان مبارزان مظلوم فلسطین روشن نگاه داشت.

امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در راستای استحکام هرچه بیشتر پیوند ملت‌های مسلمان عالم در حمایت از انتفاضه فلسطین، مردم خداجوی استان همدان همراه و هم صدا با سایر مردم عزیز میهن اسلامی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جبهه مقاومت به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در لبیک به فرمان رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) با حضوری پرشور و شعور در راهپیمایی این روز بزرگ ایستادگی خود را بر آرمانهای امام راحل و حمایت از قدس شریف به منصه ظهور می‌رساند.

حبیب الله شعبانی موثقی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان

علیرضا قاسمی فرزاد

استاندار همدان