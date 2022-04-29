  1. استانها
  2. اصفهان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۲۰

فرماندار فریدن:

روز قدس روز دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است

روز قدس روز دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است

فریدن - فرماندار فریدن گفت: روز قدس روز دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است و مردم با حضور در این راهپیمایی فریاد دفاع از آزادگی و رهایی مسلمانان مظلوم فلسطین از اسارت‌ را سر می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله عباسی پیش از ظهر جمعه، در مراسم راهپیمایی روز قدس در فریدن اظهار کرد: روز قدس یوم القدر مردم مسلمان جهان و روز بیداری و آگاهی و دینداری انسان‌هایی است که علیه ظلم و استکبار قیام کرده‌اند.

وی افزود: روز قدس روز دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است و مردم با حضور در این راهپیمایی فریاد دفاع از آزادگی و رهایی مسلمانان مظلوم فلسطین از اسارت‌ها و قید و بندها را سر می‌دهند.

فرماندار فریدن تاکید کرد: اگر امروز کشور ما در همه عرصه‌ها پیروز است و الگوی کشورهای جهان اسلام است به خاطر وحدت و همدلی و حضور مردم در صحنه است، مردم ما همیشه گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند

وی گفت: مردم فریدن بار دیگر با حضور شکوهمند خود در راهپیمایی روز جهانی قدس ثابت کردند که همیشه پای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی خود استوار هستند؛ امیدواریم هرچه زودتر انقلاب ما به دست صاحب اصلی خود حضرت صاحب الزمان (عج) برسد.

کد مطلب 5478518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها