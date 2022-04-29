به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله عباسی پیش از ظهر جمعه، در مراسم راهپیمایی روز قدس در فریدن اظهار کرد: روز قدس یوم القدر مردم مسلمان جهان و روز بیداری و آگاهی و دینداری انسان‌هایی است که علیه ظلم و استکبار قیام کرده‌اند.

وی افزود: روز قدس روز دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است و مردم با حضور در این راهپیمایی فریاد دفاع از آزادگی و رهایی مسلمانان مظلوم فلسطین از اسارت‌ها و قید و بندها را سر می‌دهند.

فرماندار فریدن تاکید کرد: اگر امروز کشور ما در همه عرصه‌ها پیروز است و الگوی کشورهای جهان اسلام است به خاطر وحدت و همدلی و حضور مردم در صحنه است، مردم ما همیشه گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند

وی گفت: مردم فریدن بار دیگر با حضور شکوهمند خود در راهپیمایی روز جهانی قدس ثابت کردند که همیشه پای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی خود استوار هستند؛ امیدواریم هرچه زودتر انقلاب ما به دست صاحب اصلی خود حضرت صاحب الزمان (عج) برسد.