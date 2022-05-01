ساماندهی معلمان ابتدایی از مطالبات فرهنگیان اردستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تأملی پیش از ظهر یک شنبه در جشنواره سپاس معلم در اردستان اظهار داشت: یکی از مطالبههای مورد تاکید فرهنگیان شهرستان ساماندهی معلمان ابتدایی است، علاوه بر این با توجه به رشتههای فنی حرفهای و کار دانش تأسیس دانشگاه فنی حرفهای دخترانه لازم است که در این خصوص در حال پیگیری هستیم و امید میرود برای سال تحصیلی آینده راه اندازی شود.
وی افزود: بحث تغییر منطقه بندی دانش آموزان شهرستان در آزمون سراسری یکی از مطالبههای جدی دانش آموزان است اما با وجود پیگیریها همچنان اقدامی انجام نشده است.
فرماندار اردستان با اشاره به مطرح شدن موضوع تغییر منطقه بندی دانش آموزان در صحبت با فرهنگیان؛ تاکید کرد: با وجود استعداد بسیار سرشار دانش آموزان در شهرستانهای محروم محدودیتهایی وجود دارد و از امکانات شهرهای بزرگ بی بهره هستند و همین موضوع رقابت بین دانش آموزان این شهرها را سخت میکند.
تأملی تصریح کرد: کمترین کاری که در شورای آموزش و پرورش برای گرامیداشت روز معلم میتوانستیم انجام دهیم برگزاری جشنواره سپاس معلم بود که خوشبختانه انجام شد.
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