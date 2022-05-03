چه زمانی نمی توان چک کشید؟/ صدور ۱۸۰ میلیون فقره چک صیادی در ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران محرمیان باحضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است. ۱۱ مورد از این تعداد کامل انجام شده و مهمترینش این بود هر چکی که صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شود. این سامانه را در داخل شبکه بانکی به عنوان «پیچک» می‌شناسیم، چون از سامانه صیاد که چک و دسته چک را صادر می‌کند متفاوت است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: برای اجرای این موضوع، فعالیت بسیار زیادی لازم بود که انجام شود، چون باید در کل شبکه بانکی و افرادی که با چک سر و کار داشتند انجام می‌شد و در این زمینه بسیار محدودیت داشتیم و همه این دوران در فضای کرونا انجام شد. بیش از یک میلیون نفر ساعت صرف شد تا این کار به انجام برسد، ۱۵۰ هزار نفر ساعت آن در بانک مرکزی و ۸۵۰ هزار نفر ساعت آن در شبکه بانکی بوده است. این منهای آن وقتی است که کارمندان شعبه برای اطلاع رسانی، آموزش و صحبت با مشتریان گذاشتند.

صدور ۱۸۰ میلیون فقره چک صیادی در سال ۱۴۰۰

محرمیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، صد و هشتاد میلیون فقره چک صیادی صادر کردیم که ۶۵ میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و آن فردی که چک را گرفته تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری می‌خواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است.

وی گفت: چیزی که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت این بود که اگر چک در بازار ۱۰ دست می‌گشت کسی خبردار نمی‌شد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و هزاران مورد مختلف راجع به این موضوع وجود داشت که خوشبختانه این‌ مسائل مدیریت شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجرای قانون اصلاح قانون چک اکنون به جان کلام و روحش رسیده است، گفت: یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر یک نفری چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حساب‌های آن فرد در بانک‌های دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام می‌شود.

محرمیان افزود: اکنون این خدمت در ۲۵ بانک عملیاتی است و به بانک‌ها اعلام کردیم که هفته آینده مانوری را در این باره برگزار کنیم.

وی ضافه کرد: روزانه چند ده هزار چک برگشتی داریم که باید تا مدتی بیایند که مطمئن باشیم به لحاظ فنی مشکلی نیست و البته پنج بانک باقی مانده هم به این طرح بپیوندند، ممکن است دو هفته طول بکشد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: این کار را به صورت آزمایشی اجرا می‌کنیم، بانک‌ها سرویس هایشان زیر فشار برود، مطمئن شویم مشکلی نیست، در نهایت عملیاتی کنیم.

محرمیان ادامه داد: سرویس به ما وصل است و یک مرحله مانور را آزمایشی انجام می‌دهیم و اگر موفقیت آمیز بود عملیاتی می‌شود و اگر سرویس بانک‌ها پایدار نباشد ممکن است مقداری طولانی شود و فرصتی دهیم تا سرویس آن‌ها پایدار شود.

وی با اشاره به بانک‌هایی که به این سیستم متصل نشده اند، گفت: عمدتاً بحث فنی بوده یعنی سرویسی که درباره آن صحبت می‌کنیم به شدت پیچیده است، بحث مسدودی و رفع مسدودی حساب سرویس پیچیده‌ای است، برای هر کدام از این‌ها بانک‌ها حدود ۱۵۰ تست باید انجام دهند.

محرمیان با تأیید این که کسی که چک را صادر می‌کند و موجودی در آن حساب ندارد از سایر حسابهایش در بانک‌های دیگر می‌تواند پر شود، گفت: همه حسابهایش در همه بانک‌ها مسدود می‌شود البته این کلمه «مسدود» در قانون به کار برده شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه واسط بین آن سرویسی که در بانک مرکزی داریم و سرویسی که مردم می‌گیرند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند، افزود: اکنون نصف شبکه بانکی انجام داده اند و بقیه به تدریج انجام خواهند داد.

وی اضافه کرد: اگر در شبکه بانکی هر کس یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال داشته باشد، قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند، اما قبلا این طور نبود.

محرمیان گفت: قبلاً کسی که از بانک‌های مختلف دسته چک داشت تا موقعی که برگ دسته چک داشت می‌توانست تک تک آن را دست مردم بدهد حتی اگر دچار ورشکستگی شده بود، اما اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می‌شود و صاحب چک دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.