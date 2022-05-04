به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا مدعی شده که این مدل اولین مدل زبانی هوش مصنوعی با ۱۷۵ میلیارد پارامتر است که در دسترس جامعه تحقیقاتی برای پژوهش در این زمینه قرار گرفته است.

"مدل‌های زبانی بزرگ" سیستم‌های پردازش زبان طبیعی هستند که با استفاده از حجم عظیمی از متن آموزش می‌بینند و می‌توانند به سوالات درک مطلب پاسخ دهند یا متن جدیدی تولید کنند.

متا در یک پست وبلاگی اعلام کرد که انتشار مدل مذکور با عنوان تخصصی متحول کننده باز آموزش‌دیده یا OPT-۱۷۵B توانایی‌های محققان را برای درک نحوه عملکرد مدل‌های زبانی بزرگ بهبود می‌بخشد.

این شرکت در توضیح علت این تصمیم افزوده که محدودیت‌ها در دسترسی به چنین مدل‌هایی "مانع پیشرفت تلاش‌ها برای ارتقای نقاط قوت آنها و کاهش مشکلات شناخته شده‌ای مانند سوگیری و تأثیرگذاری منفی " بوده است.

فناوری هوش مصنوعی که یک حوزه کلیدی تحقیق و توسعه برای چندین پلتفرم بزرگ آنلاین است، می‌تواند تعصبات اجتماعی انسان‌ها را در مورد موضوعاتی مانند نژاد و جنسیت تداوم ببخشد. از همین رو برخی از محققان در مورد آسیب‌هایی که می‌تواند از طریق مدل‌های زبانی بزرگ منتشر شود، نگرانی‌هایی دارند.