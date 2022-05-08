به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه با حضور فرمانده سپاه انصارالرضا (ع)، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرماندار و معاونان شهرداری بیرجند سومین نمایشگاه تولیدات صندوق‌های قرض‌الحسنه سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی در قالب ۵۹ غرفه با هدف ارائه تولیدات فعالان این صندوق‌ها در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و غیره در میدان ابوذر بیرجند افتتاح شد.

فعالان این حوزه تولیدات خود را از ۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت در قالب این نمایشگاه به بازدیدکنندگان ارائه می‌کنند و همزمان با نمایشگاه استانی به مناسبت هفته جهاد سازندگی در بعضی از شهرستان‌های خراسان جنوبی نیز نمایشگاه‌های برگزار می‌شود.

آذر و اسفند ماه سال گذشته نیز در همین مکان اولین و دومین نمایشگاه‌های تولیدات صندوق‌های قرض‌الحسنه سازمان جهاد سازندگی خراسان جنوبی برگزار و با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد.