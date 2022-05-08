هشدار «انصارالله» به ریاض درباره نقض مکرر آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی القحوم» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با وبگاه العهد به عربستان سعودی درباره ادامه نقض آتش‌بس هشدار داد.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن در برابر این تجاوزات هرگز دست بسته باقی نخواهند ماند و در پاسخ به نقض مکرر آتش بس از سوی عربستان گزینه‌های بسیاری را در اختیار دارند.

القحوم افزود: نیروهای مسلح یمن نوعی سلاح راهبردی را ساخته‌اند که در صورت ادامه تجاوزات امکان استفاده از آن علیه عربستان سعودی وجود دارد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: ائتلاف تجاوز از ابتدا به آتش بس پایبند نبودند و همواره آن را نقض می‌کردند. آتش بس اساساً برای موضوعات بشردوستانه برقرار شد اما عربستان سعودی در همه مسائل مانع تراشی کرده و از به ثمر نشستن تلاش‌های بین المللی و منطقه‌ای جلوگیری می‌کند.