شرط سعودی برای ادای فریضه حج امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت حج و عمره عربستان برای ادای فریضه حج امسال شرط اساسی تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه تکمیل ایمن سازی با یکی از واکسن های ضد ویروس کرونا و تأیید شده از سوی وزارت بهداشت عربستان را شرط قرار داده است.

وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرد که به زودی فرصت های خدمت داوطلبانه به زائران حج از طریق بستر ملی برای اقدامات داوطلبانه و هماهنگی با انجمن های دارای مجوز اعلام خواهد شد.

این اظهارات در پاسخ به سؤالاتی در خصوص پیش نیازهای بهداشتی ویژه حج امسال و چگونگی فرصت های خدمت داوطلبانه در صفحه توییتر وزارت حج و عمره آمده است.

از سوی دیگر وزارت حج و عمره عربستان تأکید کرد که آیین نامه ارائه خدمات برای حج امسال به زودی از طریق وب سایت رسمی این وزارتخانه اعلام خواهد شد.

وزارتخانه مذکور از تمام اتباع سعودی که مایل به ادای حج هستند خواست به سراغ سایتهای مشکوک تبلیغ حج یا خدمات ثبت نام در آن نروند.