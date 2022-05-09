اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی باید صاحب کرسی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت روز معلم با حضور سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار و از اساتید برتر این دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

سردار احمدی‌مقدم در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اینکه انسان نسبت به ملائک به واسطه علم برتری دارد و از سوی دیگر اول معلم خداوند است و دیگران‌ بعد از آن قرار می‌گیرند، اظهار کرد: عالم باید علمش توأم با عمل باشد تا به فضیلت نزدیک‌تر شود. اگر فردی به واسطه دانش و علم مغرور شود، در چنین حالتی تفاوتی با شیطان ندارد. از سوی دیگر هنر معلمی هم غیر از عالمی است.

وی ‌افزود: سرمایه اصلی دانشگاه عالی دفاع ملی اساتید آن هستند و متناسب با مأموریت آن که گسترده است، اساتید این دانشگاه هم ‌باید فراگیر باشند و از این روی واحد مبنا در این دانشگاه گروه علمی است.

سردار احمدی‌مقدم تصریح کرد: اساتید این دانشگاه باید خود صاحب کرسی باشند و نباید صرفا تکرارکننده دیگران باشند، البته استفاده از دانش دیگران ایرادی ندارد بلکه آنچه مهم است، رو به رشد بودن دانش اساتید است تا جایی که خود صاحب‌نظر شوند.