آذربایجان غربی ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین ولی زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این استان در حال حاضر پنج هزار تخت بیمارستانی دارد، افزود: شاخص تخت بیمارستانی به ازای هر یک هزار نفر ۱.۶۴ تخت است و برنامه ریزی شده است با افتتاح بیمارستانهای در حال ساخت، کمبود دو هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی استان جبران شود و شاخص تخت در استان به متوسط کشوری برسد.
وی با اشاره به طرحهای درمانی در دست اجرا در استان عنوان کرد: بیمارستانهای پیرانشهر و شاهین دژ با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در دست افتتاح است و بیمارستان ۸۵ تختخوابی پیرانشهر در سفر آتی رئیس جمهور افتتاح میشود.
ولی زاد، با اشاره به ترمیم ناوگان آمبولانس و فعالیت بیش از ۲۰۰ دستگاه آمبولانس در ۱۰۷ اورژانس استان گفت: درخواست تأمین ۵۰ دستگاه آمبولانس و ۵۰ دستگاه الکتروشوک از وزارت بهداشت انجام شده است که با تحویل این تعداد امکانات، ناوگان علوم پزشکی استان بهبود مییابد.
وی، با اشاره به طرحهای هفته سلامت در استان، خاطر نشان کرد: در هفته سلامت، سه خانه بهداشت افتتاح شد و افتتاح آنژیوگرافی بیمارستان امام ارومیه و فاز توسعه بیمارستان ۵۰ تختخوابی شاهین دژ انجام خواهد شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی، با بیان اینکه تجهیز بیمارستانهای استان در دستور کار است، گفت: افزایش تعداد رشتههای تکمیلی، فلوشیپ و فوق تخصصی نیز در برنامه دانشگاه قرار گرفته است.
ولی زاد، با اشاره به اقدامات معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان هم گفت: اقدامات اولیه برای احداث و یا خرید سه خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۸۰ واحدی متأهلی و ۷۰۰ نفری مجردی انجام شده که با احداث این میزان واحد خوابگاهی، مشکلات خوابگاهی برای چند سال آینده مرتفع میشود.
وی با بیان اینکه به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی آذربایجان غربی یکی از قطبهای توریسم درمانی کشور به شمار میرود، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی در تلاش برای توسعه و ارتقای توریسم درمانی هستیم.
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