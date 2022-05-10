برگزاری ۴۰۵ جلسه سرمایه گذاری در حاشیه اینوتکس ۲۰۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد عباسی فشمی دبیر اجرایی یازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس امروز در افتتاحیه اینوتکس ۲۰۲۲ که در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد گفت: نمایشگاه اینوتکس با شعار «نوآوری و فناوری زیر یک سقف» ده سال است که برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: این نمایشگاه با سه هدف «سرمایه گذاری و سرمایه پذیری فناوری»، «همکاری های B۲B» و «شبکه سازی در حوزه فناوری» برگزار می‌شود.



دبیر اجرایی یازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس با بیان اینکه ۴۰۰ استارت آپ شرکت دانش بنیان در این دوره از نمایشگاه حضور دارند گفت: در این دوره از نمایشگاه رویدادهای مختلفی برگزار می‌شود که فناوران بتوانند مشکلات خود را در توسعه کسب و جذب سرمایه رفع کنند.



وی افزود: در یکی از بخش‌های اینوتکس ۴۰۵ جلسه سرمایه گذاری در فروم حکمرانی تنظیم گری یا رگولاتوری دانش بنیان‌ها برگزار می‌شود.

مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس امروز در افتتاحیه یازدهمین دوره نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس که در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد گفت: یازده دوره است که به صورت سالانه فناوران و نخبگان به بهانه اینوتکس دور هم جمع می‌شوند.

به گفته وی، امسال ۴۰۰ مجموعه استارت آپی و شرکت دانش بنیان در اینوتکس ۲۰۲۲ محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.

به گفته رئیس پارک فناوری پردیس، طی ۱۰ سال برگزاری اینوتکس پارک از رشد و توسعه خوبی برخوردار بوده که بر اساس برآوردها این رشد ۵ برابر بوده است.

صفاری نیا گفت: ۱۰ سال دیگر نیز این رشد پنج برابر خواهد شد.

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه سهم بزرگی از اقتصاد دانش بنیان به واسطه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان پارک فناوری پردیس محقق شده ادامه داد: این نشان می‌دهد که توانستیم به خوبی در اکوسیستم فناوری و نوآوری نقش آفرینی کنیم.

به گفته وی، ما امید به آینده را در نسل آینده که در زمینه علم و دانش فعالیت می‌کنند افزایش می‌دهیم و امکانات خوبی برای آنها فراهم کرده ایم.

به گزارش مهر، یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) با حضور ۴۰۰ استارت آپ و شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس از امروز آغاز به کار کرد.



نمایشگاه اینوتکس یک رویداد منحصر به فرد در اکوسیستم نوآوری و فناوری در ایران است که هر ساله توسط پارک فناوری پردیس و با حضور کارآفرینان و صاحب‌نظران مطرح حوزه علم و فناوری برگزار می‌شود.



‌این نمایشگاه در فضایی به وسعت پنج هزار متر و با حضور حدود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان و صنعتی داخلی، استارت آپ، شتاب دهنده، شرکت فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد برپا شده که جدیدترین محصولات و خدمات فناورانه به بازدیدکننده‌های حضوری و برخط ارائه می‌شود.