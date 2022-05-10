اقدامات شرکت انبارهای عمومی در کردستان قابل تحسین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، نشست مشترک دکتر «اسماعیل زارعی کوشا» استاندار کردستان و «شیوا قاسمی پور» نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با «حمیدرضا کیامنفرد» مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و «سیامک حسنی» مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران به منظور بررسی عملکرد شرکت تهران در گمرک مرزی باشماق برگزار شد.

در این نشست استاندار کردستان با تاکید بر ایجاد هماهنگی‌های لازم دستگاه‌های اجرایی در جهت توسعه مرز باشماق، گفت: به دنبال اجرای کامل طرح جامع توسعه گمرک مرزی باشماق در استانداری هستیم.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به لزوم حل و فصل موانع موجود در توسعه زیرساخت‌های گمرک باشماق، افزود: با توجه به اینکه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان بازوی توانمند و لجستیکی در گمرکات اجرایی، قابلیت سرمایه‌گذاری و توسعه گمرک مرزی باشماق را دارا می‌باشد، لذا استانداری باید اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و اجرایی شدن سرمایه‌گذاری در این محوطه گمرکی را در دستور کار فوری قرار دهد.

در ادامه این نشست مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به ارائه خدمات کمی و کیفی به تجار و بازرگانان از آغاز استقرار شرکت تابعه در شعبه باشماق، اظهار کرد: با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات عملیاتی به منظور ساماندهی ارائه خدمات به صاحبان کالا، آماده سرمایه گذاری در گمرک مرزی باشماق هستیم.

همچنین مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران در ابتدای این نشست با ارائه توضیحاتی در رابطه با سرمایه گذاری حدود ۲۰ میلیارد ریال در گمرک باشماق در سال گذشته، گفت: با استقرار این شرکت از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقداماتی در راستای بهبود فضاهای عملیاتی و ساماندهی محوطه گمرکی از جمله بازسازی سیستم برق انبارها و فضاهای بیرونی، نصب برج‌های نوری، ایجاد فضای ترانشیپمنت سوخت، بازسازی انبارهای مسقف، ارسال تجهیزات و ساماندهی سایت شعبه، فنس کشی محوطه بارنداز، ساماندهی لیفتراک‌های اشخاص ثالث، خرید تجهیزات لیفتراک ۳، ۵، ۷ تن جدید، ساماندهی وضعیت مکان‌های بهداشتی برای رانندگان و.... صورت گرفته است.

حسنی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای بیشتر عملیاتی در گمرک مرزی باشماق، ادامه داد: با توجه به اولویت‌های شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در برطرف کردن مشکلات موجود در این شعبه، موانعی چون عدم وجود برق در اماکن گمرکی، عدم وجود انبارهای استانداری و سردخانه برای نگهداری کالاها و … وجود دارد.

گفتنی است؛ در حاشیه این نشست، بازدید میدانی از محوطه انبارها و پارکینگ‌های مجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران صورت گرفت.