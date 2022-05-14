وضعیت ۱۵ شهرستان استان فارس آبی کرونایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید حسینی با اعلام اینکه هم اکنون رنگ بندی نقشه استان فارس در زمینه کرونا، به دو رنگ زرد و آبی محدود شده است؛ رنگ زرد را وضعیت دارای خطر متوسط و رنگ آبی را دارای وضعیت کم خطر اعلام کرد.

به گفته وی در حال حاضر آسمان شهرهای شیراز، مرودشت، کوار، آباده، فیروزآباد، سپیدان، استهبان، فسا، لامرد، کازرون، زرین دشت، داراب، قیر وکارزین، نی ریز و جهرم در زمینه کرونا به رنگ آبی درآمده و دیگر شهرهای استان نیز در وضعیت زرد هستند.

او ورود به شرایط کنونی پس از گذشت دو سال وضعیت بحرانی کرونا را حاصل تلاش مجاهدانه مدافعان سلامت، مشارکت آگاهانه مردم، همکاری مسؤولان، اصحاب رسانه و گروه‌های جهادی استان برشمرد و ادامه داد: در شرایط کنونی بیش از هر زمانی رفتارهای اجتماعی و پایبندی به رعایت بهداشت، می‌تواند در قطع زنجیره‌های انتقال بیماری در سطح جامعه و عبور از این همه گیری نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

دکتر حسینی وضعیت کنونی را ویژه و مقطعی حساس در طول این پاندمی جهانی برشمرد که هرگونه رفتار سهل انگارانه می‌تواند به منزله بازگشت به گذشته و تکرار تجارب تلخ کرونا باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به تأثیر چشمگیر گسترش پوشش واکسیناسیون در دستیابی به وضعیت کنونی با تلاش مجموعه دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تاکنون ۹۴ درصد از جمعیت تحت پوشش دز نخست، ۸۹ درصد دز دوم و ۴۹ درصد نیز دز سوم واکسن خود را در فارس دریافت کرده اند و امیدواریم شاهد شتاب در گسترش این پوشش همگانی باشیم.

آغاز تزریق مرحله جدید واکسیناسیون کرونا از نیمه اردیبهشت نیز دیگر موضوعی بود که مسؤول ارشد حوزه سلامت فارس یادآور شد و افزود: از افراد بالای هفتاد سال، کادر بهداشت و درمان و بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و بیماری‌های خاص در استان که چهار ماه از نوبت سوم واکسن آن‌ها گذشته است دعوت می‌شود با دریافت مرحله جدید واکسن، ایمنی خود را در برابر این بیماری افزایش دهند.